https://ria.ru/20231102/ksenon-1906762740.html

Смерть не для всех. Богатые россияне нашли новое увлечение

Смерть не для всех. Богатые россияне нашли новое увлечение - РИА Новости, 02.11.2023

Смерть не для всех. Богатые россияне нашли новое увлечение

Ингаляция ксеноном — это дорогая процедура. Популярна у крупных бизнесменов, известных блогеров, звезд шоу-бизнеса. Спрос удовлетворяют десятки частных,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:00

2023-11-02T08:00

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Антонина Матвеева. Ингаляция ксеноном — это дорогая процедура. Популярна у крупных бизнесменов, известных блогеров, звезд шоу-бизнеса. Спрос удовлетворяют десятки частных, зачастую закрытых, клиник. Однако такая "терапия" не только приводит к зависимости, но и может стать причиной смерти. Как оказывают опасные услуги, выяснила корреспондент РИА Новости.Не смогли спастиДвадцать второго июля в своем офисе на Мичуринском проспекте скончался основатель киберспортивной организации ESforce и глава "ИКС Холдинга" 40-летний Антон Черепенников. Остановка сердца. По данным "Комсомольской правды", это произошло во время ксенонотерапии — ингаляции наркозным газом."Антон — суперэнергичный, сверхамбициозный, нереально смелый предприниматель, который собрал вокруг себя уникальную команду", — писал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в Telegram-канале.Сеанс проводил главврач частной клиники, который регулярно приезжал к бизнесмену. Также присутствовал личный телохранитель. Спасти Черепенникова не смогли ни они, ни прибывшая бригада скорой помощи.Гендиректора, главврача и фельдшера клиники задержали. Как выяснилось, лицензий на многие услуги у медучреждения не было. Кроме того, некоторые сотрудники не имели профильного образования.Зато доходы колоссальные: в прошлом году выручка превысила 200 миллионов рублей.Компаний, желающих заработать на модной процедуре, десятки. Про безопасность большинство умалчивает. Хотя именно в таком заведении во время "терапии", как писали год назад СМИ, скончался 45-летний топ-менеджер предприятия "Высокоточные комплексы" Дмитрий Коноплев.Следствие пришло к выводу, что в трагедии виноваты медики, не сумевшие вовремя оказать помощь. В отношении врача и сотрудницы, отвечавшей за подбор персонала, возбуждено уголовное дело по статье 238, часть 2, пункт "в" ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека") УК России."Лекарство" по приглашениямКрупные бизнесмены и управленцы — не единственные поклонники ксенонотерапии. Газ популярен среди звезд эстрады и блогеров. Последние активно рекламируют услугу в соцсетях — мол, это "снимает стресс".Мифы о "чудо-средстве" увеличивают ценник. Стоимость одного сеанса начинается от 25-30 тысяч рублей. Полный курс может обойтись в сотни тысяч. Объясняют дороговизну не только востребованностью у селебрити, но и издержками. В России только одна компания производит это вещество — подмосковная "Акела-Н".Помимо блогов, процедуру рекламируют по сарафанному радио на светских тусовках. Например, по словам одной из частых гостий таких вечеринок, делятся закрытыми для широкой публики контактами частных фирм, которые проводят "терапию" даже на дому.Нарколог и кандидат медицинских наук, пожелавший остаться анонимным, объяснил РИА Новости, что такая практика широко распространена."Мне известны случаи, когда обеспеченные люди обустраивали дома целые ксеноновые комнаты", — уточнил врач.Некоторые клиники все же рекламируют процедуру, выкладывая видео на YouTube. И таких роликов — десятки.Русский патентИнертный газ ксенон открыли еще в 1898-м английские химики Моррис Траверс и Уильям Рамзай. А первый в мире аппарат по его применению запатентовал советский анестезиолог Николай Буров.В исследованиях тогда отмечалось, что в низких концентрациях (не более 30-40 процентов) ксенон успокаивает и расслабляет пациентов. Вещество стало востребованным в реабилитации наркозависимых, поскольку помогало снимать обсессии.Следом ксенон попал в спорт — увеличивал выносливость и снижал предстартовый мандраж. Вскоре газ признали допингом, что послужило рекламой для широкой публики во всем мире.Сейчас в медицинских центрах использование ксенона абсолютно легально. Существуют даже официальные рекомендации Минздрава. В них со ссылкой на исследования говорится, что газ помогает при лечении наркотической или алкогольной зависимости, в борьбе с невротическими расстройствами. Правда, есть уточнение: процедуру должен назначать лишь квалифицированный специалист.Тем не менее врачи спорят насчет эффективности."Он лишь временно купирует симптомы. Это как принять обезболивающий препарат, антидепрессант. Действует от нескольких минут до нескольких часов", — объясняет нарколог Марат Сараев.Психиатр Василий Шуров отмечает, что у ксенонотерапии есть противопоказания. Например, сердечно-сосудистая недостаточность или заболевания дыхательных путей.Игра на повышениеОднако, несмотря на риск, большие деньги платят за другое свойство газа — он вызывает эйфорию. Именно это и рекламируют блогеры."Чем меньше кислорода, тем выше "кайф", — рассказывает Шуров. — По мере углубления гипоксии, если за пациентом не следят, умирает все больше клеток головного мозга и эйфория может стать вечной".Малейшие нарушения в соотношении газа с кислородом могут привести к необратимым повреждениям мозга и смерти. Поэтому обязательно присутствие реаниматолога. В большинстве клиник, предлагающих услугу, такого специалиста нет."Как показывает практика, зачастую процедуру проводят врачи без соответствующей квалификации. В лучшем случае это люди, которые прошли двухнедельные курсы по ксенонотерапии, — говорит психиатр. — К тому же в подобных заведениях обычно нет и специального диагностического оборудования, позволяющего отслеживать состояние пациента".Слабые и зависимыеКроме того, ксенон, по мнению некоторых медиков, может вызывать зависимость. "По моим наблюдениям, ежегодно на газ "подсаживаются" десятки человек. Несколько дней назад ко мне приезжал врач с такой проблемой. Тоже частая история — в зоне риска оказываются наши коллеги, которые имеют к этому веществу доступ", — объясняет нарколог Марат Сараев.С похожей ситуацией столкнулась 34-летняя Анастасия, предприниматель из Москвы. На процедуры пошла, чтобы справиться со стрессом."После нескольких сеансов я поняла, что никогда не ощущала ничего подобного, — рассказывает она. — Однако ушедшее напряжение быстро вернулось. Осталось только воспоминание об эффекте, и хотелось ощутить его снова".Правда, в медицинском сообществе пока не делают однозначных выводов. Так, по словам директора ННЦ наркологии Минздрава России профессора Татьяны Клименко, сейчас нет объективных исследований, доказывающих, что ксенон вызывает зависимость. Аналогичного мнения придерживается главный внештатный анестезиолог и реаниматолог ведомства Игорь Молчанов.Однако, как отмечает Марат Сараев, никто не застрахован от неприятных последствий. В том числе — от летального исхода. Инертный газ нетоксичен, не имеет мутагенных и канцерогенных свойств, очень быстро выводится из организма и не определяется при вскрытии. А значит, смертельные случаи, о которых уже известно, могут быть лишь вершиной айсберга.

https://ria.ru/20180418/1518847285.html

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общество, россия, москва, youtube, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), следствие