В Крыму призвали Украину не волноваться о контактах крымчан с Турцией
В Крыму предупредили Украину, что контакты с Турцией будут только усиливаться
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал киевские власти не волноваться насчет контактов крымчан с Турцией, добавив, что они закономерны и будут только усиливаться.
Ранее МИД Украины потребовал от Турции объяснений по поводу участия делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединенные города и местные власти". До этого глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о планах заключить договор о побратимстве с муниципальным районом Стамбула – Бейликдюзю, а также о турецком интересе в развитии торговых связей.
"Украинскому МИД совершенно не стоит волноваться по поводу наших контактов с Турцией. Эти контакты вполне закономерны, они будут только усиливаться, что бы там не заявляли и не требовали украинские горе-политики"- сказал Гемпель РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".