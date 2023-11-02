Рейтинг@Mail.ru
В Крыму призвали Украину не волноваться о контактах крымчан с Турцией - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/krym-1906981879.html
В Крыму призвали Украину не волноваться о контактах крымчан с Турцией
В Крыму призвали Украину не волноваться о контактах крымчан с Турцией - РИА Новости, 02.11.2023
В Крыму призвали Украину не волноваться о контактах крымчан с Турцией
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал киевские власти не волноваться насчет контактов... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:07
2023-11-02T16:07
россия
киев
украина
юрий гемпель
янина павленко
владимир путин
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал киевские власти не волноваться насчет контактов крымчан с Турцией, добавив, что они закономерны и будут только усиливаться. Ранее МИД Украины потребовал от Турции объяснений по поводу участия делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединенные города и местные власти". До этого глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о планах заключить договор о побратимстве с муниципальным районом Стамбула – Бейликдюзю, а также о турецком интересе в развитии торговых связей. "Украинскому МИД совершенно не стоит волноваться по поводу наших контактов с Турцией. Эти контакты вполне закономерны, они будут только усиливаться, что бы там не заявляли и не требовали украинские горе-политики"- сказал Гемпель РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906134124.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5d81c37143c8d8d707f2613839d227e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, юрий гемпель, янина павленко, владимир путин, оон, в мире
Россия, Киев, Украина, Юрий Гемпель, Янина Павленко, Владимир Путин, ООН, В мире
В Крыму призвали Украину не волноваться о контактах крымчан с Турцией

В Крыму предупредили Украину, что контакты с Турцией будут только усиливаться

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал киевские власти не волноваться насчет контактов крымчан с Турцией, добавив, что они закономерны и будут только усиливаться.
Ранее МИД Украины потребовал от Турции объяснений по поводу участия делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединенные города и местные власти". До этого глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о планах заключить договор о побратимстве с муниципальным районом Стамбула – Бейликдюзю, а также о турецком интересе в развитии торговых связей.
"Украинскому МИД совершенно не стоит волноваться по поводу наших контактов с Турцией. Эти контакты вполне закономерны, они будут только усиливаться, что бы там не заявляли и не требовали украинские горе-политики"- сказал Гемпель РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Киев - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Крыму назвали Украину самой отсталой страной постсоветского пространства
30 октября, 12:34
 
РоссияКиевУкраинаЮрий ГемпельЯнина ПавленкоВладимир ПутинООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала