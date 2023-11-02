https://ria.ru/20231102/krym-1906981879.html

В Крыму призвали Украину не волноваться о контактах крымчан с Турцией

В Крыму призвали Украину не волноваться о контактах крымчан с Турцией - РИА Новости, 02.11.2023

В Крыму призвали Украину не волноваться о контактах крымчан с Турцией

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал киевские власти не волноваться насчет контактов... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:07

2023-11-02T16:07

2023-11-02T16:07

россия

киев

украина

юрий гемпель

янина павленко

владимир путин

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал киевские власти не волноваться насчет контактов крымчан с Турцией, добавив, что они закономерны и будут только усиливаться. Ранее МИД Украины потребовал от Турции объяснений по поводу участия делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединенные города и местные власти". До этого глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о планах заключить договор о побратимстве с муниципальным районом Стамбула – Бейликдюзю, а также о турецком интересе в развитии торговых связей. "Украинскому МИД совершенно не стоит волноваться по поводу наших контактов с Турцией. Эти контакты вполне закономерны, они будут только усиливаться, что бы там не заявляли и не требовали украинские горе-политики"- сказал Гемпель РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906134124.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, украина, юрий гемпель, янина павленко, владимир путин, оон, в мире