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Источник: не менее 200 человек прошли за четверг через КПП "Рафах" в Египет - РИА Новости, 02.11.2023
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13:08 02.11.2023 (обновлено: 13:16 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/kpp-1906921462.html
Источник: не менее 200 человек прошли за четверг через КПП "Рафах" в Египет
Источник: не менее 200 человек прошли за четверг через КПП "Рафах" в Египет - РИА Новости, 02.11.2023
Источник: не менее 200 человек прошли за четверг через КПП "Рафах" в Египет
Не менее 200 человек уже прошли в четверг из сектора Газа на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил РИА Новости источник на КПП. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:08
2023-11-02T13:16
в мире
египет
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Не менее 200 человек уже прошли в четверг из сектора Газа на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил РИА Новости источник на КПП.В четверг управление погранпереходов сектора Газа заявило, что через "Рафах" в этот день должны пройти почти 550 человек. МИД Египта сообщил, что предпринимает усилия для эвакуации из сектора Газа около 7 тысяч иностранцев из более чем 60 стран."Лица с двойным гражданством продолжают прибывать из сектора Газа. Процедуры прохода 200 из них уже завершены, они выходят из паспортного зала, где их ожидают автобусы их посольств и везут их прямо в Каир", - заявил источник.Телеканал Al Arabiya ранее сообщил со ссылкой на источники, что на данный момент на египетскую сторону КПП прибыли 400 лиц с двойным гражданством.В среду из сектора Газа в Египет через "Рафах" прошли более 400 иностранцев и лиц с двойным гражданством.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: не менее 200 человек прошли за четверг через КПП "Рафах" в Египет

Через КПП "Рафах" из Газы в Египет за четверг прошли не менее 200 человек

© AP Photo / Hatem AliЛюди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе
Читать ria.ru в
КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Не менее 200 человек уже прошли в четверг из сектора Газа на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил РИА Новости источник на КПП.
В четверг управление погранпереходов сектора Газа заявило, что через "Рафах" в этот день должны пройти почти 550 человек. МИД Египта сообщил, что предпринимает усилия для эвакуации из сектора Газа около 7 тысяч иностранцев из более чем 60 стран.
"Лица с двойным гражданством продолжают прибывать из сектора Газа. Процедуры прохода 200 из них уже завершены, они выходят из паспортного зала, где их ожидают автобусы их посольств и везут их прямо в Каир", - заявил источник.
Телеканал Al Arabiya ранее сообщил со ссылкой на источники, что на данный момент на египетскую сторону КПП прибыли 400 лиц с двойным гражданством.
В среду из сектора Газа в Египет через "Рафах" прошли более 400 иностранцев и лиц с двойным гражданством.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
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Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
08:00
 
В миреЕгипетХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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