https://ria.ru/20231102/kpp-1906912087.html

СМИ: на КПП "Рафах" прибыла новая группа людей с двойным гражданством

СМИ: на КПП "Рафах" прибыла новая группа людей с двойным гражданством - РИА Новости, 02.11.2023

СМИ: на КПП "Рафах" прибыла новая группа людей с двойным гражданством

Новая группа лиц с двойным гражданством прибыла на контрольно-пропускной пункт "Рафах" для перехода в Египет из сектора Газа, сообщил египетский телеканал Extra РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:59

2023-11-02T12:59

2023-11-02T12:59

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

египет

в мире

россия

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КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Новая группа лиц с двойным гражданством прибыла на контрольно-пропускной пункт "Рафах" для перехода в Египет из сектора Газа, сообщил египетский телеканал Extra News. В четверг управление погранпереходов сектора Газа заявило, что через "Рафах" в этот день должны пройти почти 550 человек. МИД Египта сообщил, что принимает усилия для эвакуации из сектора Газа около семи тысяч иностранцев из более чем 60 стран. "Новая партия лиц с двойным гражданством прибыла на погранпереход "Рафах", - говорится в сообщении телеканала. В среду из сектора Газа в Египет через "Рафах" прошли более 400 иностранцев и лиц с двойным гражданством. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, египет, в мире, россия