https://ria.ru/20231102/korrespondent-1906872995.html
В "Известиях" рассказали о состоянии пострадавших в Донецке корреспондентов
В "Известиях" рассказали о состоянии пострадавших в Донецке корреспондентов - РИА Новости, 02.11.2023
В "Известиях" рассказали о состоянии пострадавших в Донецке корреспондентов
Состояние пострадавших корреспондентов "Известий" в Донецке стабильное, их ждет длительное восстановление, сообщили РИА Новости в издании. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:07
2023-11-02T11:07
2023-11-02T11:07
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Состояние пострадавших корреспондентов "Известий" в Донецке стабильное, их ждет длительное восстановление, сообщили РИА Новости в издании. Вечером во вторник "Известия" сообщили, что три корреспондента их съемочной группы пострадали во время работы на месте обстрела в Донецке, они доставлены в больницу. Источник в экстренных службах Донецка позднее рассказал РИА Новости, что один журналист "Известий" получил легкие осколочные ранения при массированном обстреле центра Донецка, по остальным пострадавшим информация уточнялась. "Сейчас их состояние стабильно, но им предстоит длительный период восстановления", - говорится в ответе на запрос. В ночь на среду "Известия" сообщили, что их журналиста Евгения Быковского, получившего легкие осколочные ранения, оперируют, корреспондента Алексея Полторанина готовят к операции. Позже "Известиям" в минздраве ДНР сообщили, что двое журналистов "Известий" находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один после операции — в относительно тяжелом, он находится в реанимации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
В "Известиях" рассказали о состоянии пострадавших в Донецке корреспондентов
Состояние корреспондентов "Известий", пострадавших в Донецке, стабильное
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Состояние пострадавших корреспондентов "Известий" в Донецке стабильное, их ждет длительное восстановление, сообщили РИА Новости в издании.
Вечером во вторник "Известия" сообщили, что три корреспондента их съемочной группы пострадали во время работы на месте обстрела в Донецке
, они доставлены в больницу. Источник в экстренных службах Донецка позднее рассказал РИА Новости, что один журналист "Известий" получил легкие осколочные ранения при массированном обстреле центра Донецка, по остальным пострадавшим информация уточнялась.
"Сейчас их состояние стабильно, но им предстоит длительный период восстановления", - говорится в ответе на запрос.
В ночь на среду "Известия" сообщили, что их журналиста Евгения Быковского, получившего легкие осколочные ранения, оперируют, корреспондента Алексея Полторанина готовят к операции. Позже "Известиям" в минздраве ДНР сообщили, что двое журналистов "Известий" находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один после операции — в относительно тяжелом, он находится в реанимации.
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