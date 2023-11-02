https://ria.ru/20231102/konte-1906877066.html

Экс-премьер Конте раскритиковал политику Италии на Ближнем Востоке

Экс-премьер Конте раскритиковал политику Италии на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.11.2023

Экс-премьер Конте раскритиковал политику Италии на Ближнем Востоке

Лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью, которое в четверг опубликовала РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:24

2023-11-02T11:24

2023-11-02T11:24

в мире

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владимир путин

движение 5 звезд

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РИМ, 2 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью, которое в четверг опубликовала газета Corriere della Sera, подверг резкой критике политику правительства Джорджи Мелони в отношении конфликта на Ближнем Востоке. "Мелони виновна в трусости. Теперь, после выражения максимальной солидарности с Израилем премьер должна иметь мужество решительно потребовать у (премьер-министра Биньямина) Нетаньяху прекратить продолжающееся кровопролитие и сосредоточить свою реакцию на действиях, нацеленных на террористов ХАМАС, защищая палестинских гражданских лиц", - заявил экс-премьер. Конте выразил глубокую обеспокоенность в связи с проявлениями антисемитизма и призвал главу правительства Италии вместе с международным сообществом добиваться прекращения огня и предоставления масштабной гуманитарной помощи, "не допуская, чтобы законные доводы Израиля были омрачены неограниченными репрессиями". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, италия, россия, джорджа мелони, джузеппе конте, владимир путин, движение 5 звезд, оон, хамас