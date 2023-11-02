Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Конте раскритиковал политику Италии на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/konte-1906877066.html
Экс-премьер Конте раскритиковал политику Италии на Ближнем Востоке
Экс-премьер Конте раскритиковал политику Италии на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.11.2023
Экс-премьер Конте раскритиковал политику Италии на Ближнем Востоке
Лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью, которое в четверг опубликовала РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:24
2023-11-02T11:24
в мире
израиль
италия
россия
джорджа мелони
джузеппе конте
владимир путин
движение 5 звезд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594580317_0:236:3025:1938_1920x0_80_0_0_c95fbe531d7297b60658e52b9cf39ff0.jpg
РИМ, 2 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью, которое в четверг опубликовала газета Corriere della Sera, подверг резкой критике политику правительства Джорджи Мелони в отношении конфликта на Ближнем Востоке. "Мелони виновна в трусости. Теперь, после выражения максимальной солидарности с Израилем премьер должна иметь мужество решительно потребовать у (премьер-министра Биньямина) Нетаньяху прекратить продолжающееся кровопролитие и сосредоточить свою реакцию на действиях, нацеленных на террористов ХАМАС, защищая палестинских гражданских лиц", - заявил экс-премьер. Конте выразил глубокую обеспокоенность в связи с проявлениями антисемитизма и призвал главу правительства Италии вместе с международным сообществом добиваться прекращения огня и предоставления масштабной гуманитарной помощи, "не допуская, чтобы законные доводы Израиля были омрачены неограниченными репрессиями". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/prank-1906824964.html
https://ria.ru/20231030/voyna-1906096025.html
израиль
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594580317_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_ced414a23dc9d37f8d596de473bcf5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, италия, россия, джорджа мелони, джузеппе конте, владимир путин, движение 5 звезд, оон, хамас
В мире, Израиль, Италия, Россия, Джорджа Мелони, Джузеппе Конте, Владимир Путин, Движение 5 звезд, ООН, ХАМАС
Экс-премьер Конте раскритиковал политику Италии на Ближнем Востоке

Экс-премьер Конте: Мелони должна требовать у Нетаньяху прекратить кровопролитие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДжузеппе Конте
Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Джузеппе Конте. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью, которое в четверг опубликовала газета Corriere della Sera, подверг резкой критике политику правительства Джорджи Мелони в отношении конфликта на Ближнем Востоке.
"Мелони виновна в трусости. Теперь, после выражения максимальной солидарности с Израилем премьер должна иметь мужество решительно потребовать у (премьер-министра Биньямина) Нетаньяху прекратить продолжающееся кровопролитие и сосредоточить свою реакцию на действиях, нацеленных на террористов ХАМАС, защищая палестинских гражданских лиц", - заявил экс-премьер.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Экс-премьер Италии раскритиковал Мелони после ее разговора с пранкерами
00:32
Конте выразил глубокую обеспокоенность в связи с проявлениями антисемитизма и призвал главу правительства Италии вместе с международным сообществом добиваться прекращения огня и предоставления масштабной гуманитарной помощи, "не допуская, чтобы законные доводы Израиля были омрачены неограниченными репрессиями".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Италии предсказали затяжную войну между Израилем и ХАМАС
30 октября, 10:31
 
В миреИзраильИталияРоссияДжорджа МелониДжузеппе КонтеВладимир ПутинДвижение 5 звездООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала