https://ria.ru/20231102/konservy-1906951848.html

Мурманский рыболовецкий колхоз передал 20 тонн консервов для бойцов СВО

Мурманский рыболовецкий колхоз передал 20 тонн консервов для бойцов СВО - РИА Новости, 02.11.2023

Мурманский рыболовецкий колхоз передал 20 тонн консервов для бойцов СВО

Рыболовецкий колхоз "Мурман" из Мурманской области передал более 20 тонн рыбных консервов для бойцов специальной военной операции, сообщили в региональном... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:41

2023-11-02T14:41

2023-11-02T14:41

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МУРМАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Рыболовецкий колхоз "Мурман" из Мурманской области передал более 20 тонн рыбных консервов для бойцов специальной военной операции, сообщили в региональном отделении Народного фронта. Сообщается, что на протяжении года каждый месяц представители рыболовецкого колхоза "Мурман" привозят для военнослужащих свежие рыбные консервы. В среду доставили двенадцатую партию: почти 200 коробок общим весом более тонны. "Благодаря этой помощи мы уже передали бойцам свыше 20 тонн консервов с атлантической скумбрией, горбушей, печенью трески и тушенкой. Парни признаются, что такие подарки ждут с особым удовольствием, поскольку они изготовлены в родном Мурманске", - говорится в сообщении.Отмечается, что уже в ближайшее время свежая партия рыбного груза отправится в зону СВО.

https://ria.ru/20231102/pomosch-1906951412.html

мурманская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мурманская область, общество