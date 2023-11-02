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Мурманский рыболовецкий колхоз передал 20 тонн консервов для бойцов СВО
Мурманский рыболовецкий колхоз передал 20 тонн консервов для бойцов СВО - РИА Новости, 02.11.2023
Мурманский рыболовецкий колхоз передал 20 тонн консервов для бойцов СВО
Рыболовецкий колхоз "Мурман" из Мурманской области передал более 20 тонн рыбных консервов для бойцов специальной военной операции, сообщили в региональном... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:41
2023-11-02T14:41
2023-11-02T14:41
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МУРМАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Рыболовецкий колхоз "Мурман" из Мурманской области передал более 20 тонн рыбных консервов для бойцов специальной военной операции, сообщили в региональном отделении Народного фронта. Сообщается, что на протяжении года каждый месяц представители рыболовецкого колхоза "Мурман" привозят для военнослужащих свежие рыбные консервы. В среду доставили двенадцатую партию: почти 200 коробок общим весом более тонны. "Благодаря этой помощи мы уже передали бойцам свыше 20 тонн консервов с атлантической скумбрией, горбушей, печенью трески и тушенкой. Парни признаются, что такие подарки ждут с особым удовольствием, поскольку они изготовлены в родном Мурманске", - говорится в сообщении.Отмечается, что уже в ближайшее время свежая партия рыбного груза отправится в зону СВО.
https://ria.ru/20231102/pomosch-1906951412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, общество
Надежные люди, Мурманская область, Общество
Мурманский рыболовецкий колхоз передал 20 тонн консервов для бойцов СВО
Мурманский рыболовецкий колхоз передал свыше 20 тонн консервов для бойцов СВО
МУРМАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Рыболовецкий колхоз "Мурман" из Мурманской области передал более 20 тонн рыбных консервов для бойцов специальной военной операции, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
Сообщается, что на протяжении года каждый месяц представители рыболовецкого колхоза "Мурман" привозят для военнослужащих свежие рыбные консервы. В среду доставили двенадцатую партию: почти 200 коробок общим весом более тонны.
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"Благодаря этой помощи мы уже передали бойцам свыше 20 тонн консервов с атлантической скумбрией, горбушей, печенью трески и тушенкой. Парни признаются, что такие подарки ждут с особым удовольствием, поскольку они изготовлены в родном Мурманске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже в ближайшее время свежая партия рыбного груза отправится в зону СВО.
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