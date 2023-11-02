https://ria.ru/20231102/konkurs-1907051808.html

Проект "Россия сегодня" стал победителем конкурса "Многоликая Россия"

Проект "Россия сегодня" стал победителем конкурса "Многоликая Россия" - РИА Новости, 02.11.2023

Проект "Россия сегодня" стал победителем конкурса "Многоликая Россия"

Проект медиагруппы "Россия сегодня" занял первое место на ХIV Всероссийском журналистском конкурсе "Многоликая Россия" в номинации "Цикл материалов в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T20:06

2023-11-02T20:06

2023-11-02T20:07

москва

казань

новости агентства

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Москва, 2 ноя – РИА Новости. Проект медиагруппы "Россия сегодня" занял первое место на ХIV Всероссийском журналистском конкурсе "Многоликая Россия" в номинации "Цикл материалов в Интернет-СМИ". На конкурс был выдвинут проект "Открывая Россию", рассказывающий в фотографиях и текстах о красоте и уникальности каждого уголка нашей бескрайней страны. Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в "ИТ-парке им. Башира Рамеева" в Казани 2 ноября.В этом году в конкурсе принимали участие 820 работ по шести номинациям из 38 регионов Российской Федерации.Всероссийский открытый журналистский конкурс "Многоликая Россия" проводится с целью содействия популяризации национальных традиций и обычаев; формирования интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за ее пределами; сохранения уникальных ценностей традиционной культуры народов; воспитания уважительного отношения к культуре народов, их традициям и обычаям.

https://ria.ru/20231030/ria_novosti-1906261155.html

москва

казань

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, казань, новости агентства