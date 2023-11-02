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Проект "Россия сегодня" стал победителем конкурса "Многоликая Россия" - РИА Новости, 02.11.2023
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20:06 02.11.2023 (обновлено: 20:07 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/konkurs-1907051808.html
Проект "Россия сегодня" стал победителем конкурса "Многоликая Россия"
Проект "Россия сегодня" стал победителем конкурса "Многоликая Россия" - РИА Новости, 02.11.2023
Проект "Россия сегодня" стал победителем конкурса "Многоликая Россия"
Проект медиагруппы "Россия сегодня" занял первое место на ХIV Всероссийском журналистском конкурсе "Многоликая Россия" в номинации "Цикл материалов в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T20:06
2023-11-02T20:07
москва
казань
новости агентства
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Москва, 2 ноя – РИА Новости. Проект медиагруппы "Россия сегодня" занял первое место на ХIV Всероссийском журналистском конкурсе "Многоликая Россия" в номинации "Цикл материалов в Интернет-СМИ". На конкурс был выдвинут проект "Открывая Россию", рассказывающий в фотографиях и текстах о красоте и уникальности каждого уголка нашей бескрайней страны. Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в "ИТ-парке им. Башира Рамеева" в Казани 2 ноября.В этом году в конкурсе принимали участие 820 работ по шести номинациям из 38 регионов Российской Федерации.Всероссийский открытый журналистский конкурс "Многоликая Россия" проводится с целью содействия популяризации национальных традиций и обычаев; формирования интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за ее пределами; сохранения уникальных ценностей традиционной культуры народов; воспитания уважительного отношения к культуре народов, их традициям и обычаям.
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Наталья Макарова
Наталья Макарова
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
москва, казань, новости агентства
Москва, Казань, Новости агентства
Проект "Россия сегодня" стал победителем конкурса "Многоликая Россия"

Проект "России сегодня" победил на журналистском конкурсе "Многоликая Россия"

© РИА Новости / Максим БогодвидПроект медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем конкурса "Многоликая Россия"
Проект медиагруппы Россия сегодня стал победителем конкурса Многоликая Россия - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Проект медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем конкурса "Многоликая Россия"
Читать ria.ru в
Москва, 2 ноя – РИА Новости. Проект медиагруппы "Россия сегодня" занял первое место на ХIV Всероссийском журналистском конкурсе "Многоликая Россия" в номинации "Цикл материалов в Интернет-СМИ". На конкурс был выдвинут проект "Открывая Россию", рассказывающий в фотографиях и текстах о красоте и уникальности каждого уголка нашей бескрайней страны.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в "ИТ-парке им. Башира Рамеева" в Казани 2 ноября.
В этом году в конкурсе принимали участие 820 работ по шести номинациям из 38 регионов Российской Федерации.
Всероссийский открытый журналистский конкурс "Многоликая Россия" проводится с целью содействия популяризации национальных традиций и обычаев; формирования интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за ее пределами; сохранения уникальных ценностей традиционной культуры народов; воспитания уважительного отношения к культуре народов, их традициям и обычаям.
Логотип агентства РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
РИА Новости стало лидером рейтинга видимости среди сайтов СМИ
30 октября, 18:27
 
МоскваКазаньНовости агентства
 
 
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