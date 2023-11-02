Проект "Россия сегодня" стал победителем конкурса "Многоликая Россия"
Проект "России сегодня" победил на журналистском конкурсе "Многоликая Россия"
© РИА Новости / Максим БогодвидПроект медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем конкурса "Многоликая Россия"
Проект медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем конкурса "Многоликая Россия"
Москва, 2 ноя – РИА Новости. Проект медиагруппы "Россия сегодня" занял первое место на ХIV Всероссийском журналистском конкурсе "Многоликая Россия" в номинации "Цикл материалов в Интернет-СМИ". На конкурс был выдвинут проект "Открывая Россию", рассказывающий в фотографиях и текстах о красоте и уникальности каждого уголка нашей бескрайней страны.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в "ИТ-парке им. Башира Рамеева" в Казани 2 ноября.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в "ИТ-парке им. Башира Рамеева" в Казани 2 ноября.
В этом году в конкурсе принимали участие 820 работ по шести номинациям из 38 регионов Российской Федерации.
Всероссийский открытый журналистский конкурс "Многоликая Россия" проводится с целью содействия популяризации национальных традиций и обычаев; формирования интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за ее пределами; сохранения уникальных ценностей традиционной культуры народов; воспитания уважительного отношения к культуре народов, их традициям и обычаям.