https://ria.ru/20231102/konflikt-1906827617.html

У Израиля нет права на самооборону, заявил Небензя

У Израиля нет права на самооборону, заявил Небензя - РИА Новости, 02.11.2023

У Израиля нет права на самооборону, заявил Небензя

У Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы, это подтверждено заключением Международного суда ООН в 2004 году, заявил в ходе 10-й чрезвычайной РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T01:13

2023-11-02T01:13

2023-11-02T01:50

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ООН, 2 ноя - РИА Новости. У Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы, это подтверждено заключением Международного суда ООН в 2004 году, заявил в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии постпред России при ООН Василий Небензя.По его словам, все, на что хватает США и их союзников — "это твердить о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону, хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году".Он назвал такое поведение Соединенных Штатов и сателлитов, которые в "иных ситуациях призывают "к соблюдению гуманитарного права, создают комиссии по расследованию, налагают санкции в отношении тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие", лицемерием."А сегодня, видя ужасающие разрушения в Газе, многократно превышающие все то, что они гневно критикуют в других региональных контекстах — удары по гражданским объектам, включая больницы, гибель тысяч детей, они словно в рот воды набрали", - указал постпред.При этом Небензя подчеркнул, что Россия признает право Израиля на обеспечение своей безопасности. "Она может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН. Мы не отказываем Израилю в праве бороться с террором. Но боритесь с террористами, не с мирным населением", - указал он.Москва призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением, заявил дипломат.При этом Небензя выступил против того, чтобы Совбез ООН дал Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231102/udar-1906826107.html

https://ria.ru/20231101/khamas-1906632173.html

https://ria.ru/20231031/izrail-1906531226.html

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