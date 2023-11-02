Рейтинг@Mail.ru
Ростовская область передала военнослужащим комплексы для борьбы с дронами - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
 
18:08 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/kompleksy-1907024167.html
Ростовская область передала военнослужащим комплексы для борьбы с дронами
Ростовская область передала военнослужащим комплексы для борьбы с дронами - РИА Новости, 02.11.2023
Ростовская область передала военнослужащим комплексы для борьбы с дронами
Ростовская область передала военнослужащим переносные комплексы для борьбы с дронами "Пероед" и автомобили УАЗ "Пикап", сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:08
2023-11-02T18:08
ростовская область
безопасность
технологии
ростовская область
россия
василий голубев
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898653888_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_52d0ef798c3ea546017a7d341382e922.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Ростовская область передала военнослужащим переносные комплексы для борьбы с дронами "Пероед" и автомобили УАЗ "Пикап", сообщил РИА Новости заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, который передал военно-техническую помощь по поручению главы региона Василия Голубева. "Донским военнослужащим передана очередная партия военно-технической помощи общей стоимостью 15 миллионов рублей. В этот раз в нее вошли пять автомобилей УАЗ "Пикап" и несколько переносных комплексов для борьбы с дронами "Пероед"", - сказал он. Комплекс "Пероед" может работать как от батареи, так и от автомобильного аккумулятора, применяется в том числе для борьбы с дронами-камикадзе. Это новейшая российская разработка, которая тем не менее уже хорошо зарекомендовала себя в зоне СВО. Пикапы также востребованы военнослужащими при ведении боевых действий: автомобили массово дооснащаются крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками, используются как для маневренного боя, так и в качестве передвижных блок-постов. С начала специальной военной операции Ростовская область передала "на фронт" около 30 таких автомобилей. Спецсредства и техника приобретены за счет резервного фонда Ростовской области по заявке Национального центра управления обороной России. "Безусловно, часть помощи привозим без заявок: воду, продукты питания, фрукты, овощи. В формировании таких грузов принимают участие главы районов, сельхозтоваропроизводители, неравнодушные жители области", - сказал Артемов. Правительство региона проводит планомерную работу в рамках оказания поддержки землякам, принимающим участие в спецоперации. Ранее в зону СВО были переданы "буханки", квадрокоптеры, в том числе для проведения разведки в ночное время, ретрансляторы, приборы ночного видения и другие спецсредства, необходимые для выполнения боевых задач на тактических направлениях. Приобретаемые техсредства и оборудование полностью соответствуют запросам военнослужащих.
https://ria.ru/20231023/nomera-1904748320.html
https://ria.ru/20231021/spetsoperatsiya-1904420529.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898653888_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5458ab425302a77689373151187da8bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, ростовская область, россия, василий голубев, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Ростовская область , Безопасность, Технологии, Ростовская область, Россия, Василий Голубев, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)

Ростовская область передала военнослужащим комплексы для борьбы с дронами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Ростовская область передала военнослужащим переносные комплексы для борьбы с дронами "Пероед" и автомобили УАЗ "Пикап", сообщил РИА Новости заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, который передал военно-техническую помощь по поручению главы региона Василия Голубева.
«
"Донским военнослужащим передана очередная партия военно-технической помощи общей стоимостью 15 миллионов рублей. В этот раз в нее вошли пять автомобилей УАЗ "Пикап" и несколько переносных комплексов для борьбы с дронами "Пероед"", - сказал он.
Комплекс "Пероед" может работать как от батареи, так и от автомобильного аккумулятора, применяется в том числе для борьбы с дронами-камикадзе. Это новейшая российская разработка, которая тем не менее уже хорошо зарекомендовала себя в зоне СВО.
Пикапы также востребованы военнослужащими при ведении боевых действий: автомобили массово дооснащаются крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками, используются как для маневренного боя, так и в качестве передвижных блок-постов. С начала специальной военной операции Ростовская область передала "на фронт" около 30 таких автомобилей.
Девушка вставляет sim-карту и карту памяти в смартфон - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В Ростовской области предложили сохранять абонентские номера участников СВО
23 октября, 17:28
Спецсредства и техника приобретены за счет резервного фонда Ростовской области по заявке Национального центра управления обороной России.
«
"Безусловно, часть помощи привозим без заявок: воду, продукты питания, фрукты, овощи. В формировании таких грузов принимают участие главы районов, сельхозтоваропроизводители, неравнодушные жители области", - сказал Артемов.
Правительство региона проводит планомерную работу в рамках оказания поддержки землякам, принимающим участие в спецоперации. Ранее в зону СВО были переданы "буханки", квадрокоптеры, в том числе для проведения разведки в ночное время, ретрансляторы, приборы ночного видения и другие спецсредства, необходимые для выполнения боевых задач на тактических направлениях. Приобретаемые техсредства и оборудование полностью соответствуют запросам военнослужащих.
Волонтеры Центра развития добровольчества города Батайска - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
В Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц для СВО
21 октября, 21:04
 
Ростовская областьБезопасностьТехнологииРостовская областьРоссияВасилий ГолубевУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала