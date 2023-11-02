https://ria.ru/20231102/kitay-1906840895.html

Китайские военные сопроводили корабли США и Канады в Тайваньском проливе

Китайские военные сопроводили корабли США и Канады в Тайваньском проливе - РИА Новости, 02.11.2023

Китайские военные сопроводили корабли США и Канады в Тайваньском проливе

Вооруженные силы КНР организовали сопровождение военных кораблей США и Канады в Тайваньском проливе, заявил в четверг официальный представитель Восточной зоны... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T07:23

2023-11-02T07:23

2023-11-02T07:23

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ПЕКИН, 2 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы КНР организовали сопровождение военных кораблей США и Канады в Тайваньском проливе, заявил в четверг официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Ши И сообщил, что 1 ноября американский эсминец USS Rafael Peralta и канадский фрегат HMCS Ottawa прошли через Тайваньский пролив. "Восточная зона боевого командования НОАК в соответствии с законом и правилами организовала военно-морские и военно-воздушные силы для сопровождения и наблюдения (за кораблями) на всем маршруте следования", - говорится в заявлении Ши И, опубликованном в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat. Он подчеркнул, что войска Восточной зоны боевого командования НОАК всегда находятся в состоянии повышенной боеготовности, решительно защищая государственный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230917/sevmorput-1896772411.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230408/tayvan-1863923397.html

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в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, ноак, wechat, народно-освободительная армия китая