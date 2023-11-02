https://ria.ru/20231102/kherson-1906977482.html
В Херсоне поврежден объект инфраструктуры, заявили власти Украины
В Херсоне поврежден объект инфраструктуры, заявили власти Украины - РИА Новости, 02.11.2023
В Херсоне поврежден объект инфраструктуры, заявили власти Украины
Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочков своем Telegram-канале утверждает, что в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:52
2023-11-02T15:52
2023-11-02T15:52
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочков своем Telegram-канале утверждает, что в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры. "Сегодня поврежден объект критической инфраструктуры в центральной части города", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент наблюдаются перебои с энергоснабжением у некоторых потребителей. Работы по устранению последствий повреждения продолжаются. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, на остальной части на правом берегу Днепра, в том числе в Херсоне, занимают украинские войска.
https://ria.ru/20231101/kherson-1906625043.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Херсоне поврежден объект инфраструктуры, заявили власти Украины
Власти Украины: в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры