https://ria.ru/20231102/khamas-1906919959.html

В Германии запретили деятельность движения ХАМАС

В Германии запретили деятельность движения ХАМАС - РИА Новости, 02.11.2023

В Германии запретили деятельность движения ХАМАС

Министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране палестинского движения ХАМАС и организации "Самидун", которая проводит пропалестинские... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:07

2023-11-02T13:07

2023-11-02T13:07

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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране палестинского движения ХАМАС и организации "Самидун", которая проводит пропалестинские протесты, заявила журналистам в четверг глава МВД Нэнси Фезер. Ранее о планах запретить в ФРГ деятельность ХАМАС и "Самидун" сообщал канцлер Олаф Шольц на пленарном заседании бундестага. Теперь МВД сообщило о введении запрета в действие. "Как федеральный министр я сегодня запрещаю деятельность ХАМАС и "Самидун" на территории Германии", - сказала Фезер на пресс-конференции. Мероприятие транслировалось на телеканале Welt. По словам главы МВД, "террористическая организация ХАМАС преследует цель уничтожить государство Израиль". "Антисемитизму нет места в Германии. Мы будем бороться с ним во всех формах и всеми средствами конституционного государства", - отметила министр. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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