https://ria.ru/20231102/khamas-1906914392.html

Израильский полковник в отставке заявил, что предупреждал об атаке ХАМАС

Израильский полковник в отставке заявил, что предупреждал об атаке ХАМАС - РИА Новости, 02.11.2023

Израильский полковник в отставке заявил, что предупреждал об атаке ХАМАС

Бывший сотрудник израильской спецслужбы АМАН, полковник в отставке Игаль Кармон заявил в интервью Corriere della Sera, что предупреждал израильские власти о... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:03

2023-11-02T13:03

2023-11-02T13:25

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Бывший сотрудник израильской спецслужбы АМАН, полковник в отставке Игаль Кармон заявил в интервью Corriere della Sera, что предупреждал израильские власти о возможном нападении ХАМАС, однако правительство Израиля отказывалось в это верить, пишет итальянская Corriere della Sera. По данным издания, в мае, в августе и в начале сентября Кармон предупреждал о реальной опасности со стороны ХАМАС в выступлениях в аналитическом центре, занимающимся мониторингом ближневосточных СМИ (Middle East Media Research Institute), президентом и соучредителем которого он является. Кроме того, он также опубликовал фотографии сентябрьских учений ХАМАС в Газе. "(Признаков готовящегося нападения - ред.) было много, они были очень заметны. Видео в Telegram с военными учениями в Газе в сентябре, пропаганда, доклады, выступления. Они почти не скрывали свои намерения. Я писал об этом несколько раз", - заявил Кармон. По словам Кармона, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху считал, что у ХАМАС не будет поводов для нападения. "В этом заключалось настоящее соучастие правительства Израиля: оно отказывалось верить доказательствам того, что нападение готовится", - отметил эксперт. Кармон отметил, что израильская разведка "что-то подозревала". По его информации, глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар вечером 6 октября понял, что "что-то должно произойти", и назначил совещание на 8 часов утра следующего дня. В ту ночь Бар, как отметил Кармон, даже остался ночевать в офисе, что нехарактерно для шабата (в субботу евреям предписывается воздерживаться от работы - ред.). "К сожалению, в 8 часов в субботу было уже поздно что-либо предотвращать, нападение началось уже в 6.30 утра", - добавил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231101/gaza-1906781664.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, израиль, в мире