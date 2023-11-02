https://ria.ru/20231102/khamas-1906881897.html

СМИ: в Израиле обсуждают выезд лидеров ХАМАС в обмен на свободу заложников

СМИ: в Израиле обсуждают выезд лидеров ХАМАС в обмен на свободу заложников - РИА Новости, 02.11.2023

СМИ: в Израиле обсуждают выезд лидеров ХАМАС в обмен на свободу заложников

В Израиле обсуждают возможность позволить лидерам палестинского движения ХАМАС, включая его боевое крыло, беспрепятственно выехать с территории сектора Газа в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:41

2023-11-02T11:41

2023-11-02T12:09

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя — РИА Новости. В Израиле обсуждают возможность позволить лидерам палестинского движения ХАМАС, включая его боевое крыло, беспрепятственно выехать с территории сектора Газа в обмен на освобождение всех заложников, сообщила газета Yedioth Ahronoth.Как говорится в публикации, ликвидация актива организации и ее инфраструктуры в анклаве может занять годы, а главное — приведет к большим потерям. "Поэтому в Израиле и в международном сообществе циркулируют идеи, которые позволят сократить этот процесс и добиться капитуляции ХАМАС в секторе Газа как можно скорее. Заинтересованные в этом лица рассматривают возможность исхода членов военного крыла ХАМАС, включая его лидеров, из сектора Газа с согласия Израиля, которые смогут сохранить жизнь в обмен на освобождение всех заложников", — отмечает газета.Автор статьи проводит параллель с "моделью Бейрута 1982 года", когда члены Организации Освобождения Палестины (ООП) во главе с Ясиром Арафатом смогли перебраться из осажденного израильской армией Бейрута в Тунис. По данным издания, эта тема в последнее время неоднократно обсуждалась в прессе, а также на различных встречах с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как утверждается, политик "проявил большой интерес" к озвученным там инициативам и попросил предоставить дополнительные материалы.При этом, как пишет Yedioth Ahronoth, такой подход не позволит достичь некоторых из заявленных израильским руководством целей войны. Например, искоренить деятельность тысяч активистов ХАМАС и уничтожить военную инфраструктуру со всеми туннелями, бункерами, заводами по производству ракет. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Накануне бригадный генерал Ицик Коэн заявил, что одно из подразделений Армии обороны Израиля — 162-я дивизия — подошла к воротам города Газы. До этого пресс-служба вооруженных сил еврейского государства уточнила, что ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине анклава.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, хамас, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году