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СМИ: в Израиле обсуждают выезд лидеров ХАМАС в обмен на свободу заложников - РИА Новости, 02.11.2023
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11:41 02.11.2023 (обновлено: 12:09 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/khamas-1906881897.html
СМИ: в Израиле обсуждают выезд лидеров ХАМАС в обмен на свободу заложников
СМИ: в Израиле обсуждают выезд лидеров ХАМАС в обмен на свободу заложников - РИА Новости, 02.11.2023
СМИ: в Израиле обсуждают выезд лидеров ХАМАС в обмен на свободу заложников
В Израиле обсуждают возможность позволить лидерам палестинского движения ХАМАС, включая его боевое крыло, беспрепятственно выехать с территории сектора Газа в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:41
2023-11-02T12:09
в мире
израиль
хамас
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя — РИА Новости. В Израиле обсуждают возможность позволить лидерам палестинского движения ХАМАС, включая его боевое крыло, беспрепятственно выехать с территории сектора Газа в обмен на освобождение всех заложников, сообщила газета Yedioth Ahronoth.Как говорится в публикации, ликвидация актива организации и ее инфраструктуры в анклаве может занять годы, а главное — приведет к большим потерям. "Поэтому в Израиле и в международном сообществе циркулируют идеи, которые позволят сократить этот процесс и добиться капитуляции ХАМАС в секторе Газа как можно скорее. Заинтересованные в этом лица рассматривают возможность исхода членов военного крыла ХАМАС, включая его лидеров, из сектора Газа с согласия Израиля, которые смогут сохранить жизнь в обмен на освобождение всех заложников", — отмечает газета.Автор статьи проводит параллель с "моделью Бейрута 1982 года", когда члены Организации Освобождения Палестины (ООП) во главе с Ясиром Арафатом смогли перебраться из осажденного израильской армией Бейрута в Тунис. По данным издания, эта тема в последнее время неоднократно обсуждалась в прессе, а также на различных встречах с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как утверждается, политик "проявил большой интерес" к озвученным там инициативам и попросил предоставить дополнительные материалы.При этом, как пишет Yedioth Ahronoth, такой подход не позволит достичь некоторых из заявленных израильским руководством целей войны. Например, искоренить деятельность тысяч активистов ХАМАС и уничтожить военную инфраструктуру со всеми туннелями, бункерами, заводами по производству ракет. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Накануне бригадный генерал Ицик Коэн заявил, что одно из подразделений Армии обороны Израиля — 162-я дивизия — подошла к воротам города Газы. До этого пресс-служба вооруженных сил еврейского государства уточнила, что ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине анклава.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, израиль, хамас, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в Израиле обсуждают выезд лидеров ХАМАС в обмен на свободу заложников

Yedioth Ahronoth: в Израиле допускают выезд лидеров ХАМАС в обмен на заложников

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя — РИА Новости. В Израиле обсуждают возможность позволить лидерам палестинского движения ХАМАС, включая его боевое крыло, беспрепятственно выехать с территории сектора Газа в обмен на освобождение всех заложников, сообщила газета Yedioth Ahronoth.
Как говорится в публикации, ликвидация актива организации и ее инфраструктуры в анклаве может занять годы, а главное — приведет к большим потерям.
"Поэтому в Израиле и в международном сообществе циркулируют идеи, которые позволят сократить этот процесс и добиться капитуляции ХАМАС в секторе Газа как можно скорее. Заинтересованные в этом лица рассматривают возможность исхода членов военного крыла ХАМАС, включая его лидеров, из сектора Газа с согласия Израиля, которые смогут сохранить жизнь в обмен на освобождение всех заложников", — отмечает газета.
Автор статьи проводит параллель с "моделью Бейрута 1982 года", когда члены Организации Освобождения Палестины (ООП) во главе с Ясиром Арафатом смогли перебраться из осажденного израильской армией Бейрута в Тунис.
По данным издания, эта тема в последнее время неоднократно обсуждалась в прессе, а также на различных встречах с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как утверждается, политик "проявил большой интерес" к озвученным там инициативам и попросил предоставить дополнительные материалы.
При этом, как пишет Yedioth Ahronoth, такой подход не позволит достичь некоторых из заявленных израильским руководством целей войны. Например, искоренить деятельность тысяч активистов ХАМАС и уничтожить военную инфраструктуру со всеми туннелями, бункерами, заводами по производству ракет.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Накануне бригадный генерал Ицик Коэн заявил, что одно из подразделений Армии обороны Израиля — 162-я дивизия — подошла к воротам города Газы. До этого пресс-служба вооруженных сил еврейского государства уточнила, что ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине анклава.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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В миреИзраильХАМАСПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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