https://ria.ru/20231102/khamas-1906881897.html
СМИ: в Израиле обсуждают выезд лидеров ХАМАС в обмен на свободу заложников
СМИ: в Израиле обсуждают выезд лидеров ХАМАС в обмен на свободу заложников - РИА Новости, 02.11.2023
СМИ: в Израиле обсуждают выезд лидеров ХАМАС в обмен на свободу заложников
В Израиле обсуждают возможность позволить лидерам палестинского движения ХАМАС, включая его боевое крыло, беспрепятственно выехать с территории сектора Газа в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:41
2023-11-02T11:41
2023-11-02T12:09
в мире
израиль
хамас
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906884249_171:0:2805:1481_1920x0_80_0_0_29e7b22128be1927540bfe29d5e46a10.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя — РИА Новости. В Израиле обсуждают возможность позволить лидерам палестинского движения ХАМАС, включая его боевое крыло, беспрепятственно выехать с территории сектора Газа в обмен на освобождение всех заложников, сообщила газета Yedioth Ahronoth.Как говорится в публикации, ликвидация актива организации и ее инфраструктуры в анклаве может занять годы, а главное — приведет к большим потерям. "Поэтому в Израиле и в международном сообществе циркулируют идеи, которые позволят сократить этот процесс и добиться капитуляции ХАМАС в секторе Газа как можно скорее. Заинтересованные в этом лица рассматривают возможность исхода членов военного крыла ХАМАС, включая его лидеров, из сектора Газа с согласия Израиля, которые смогут сохранить жизнь в обмен на освобождение всех заложников", — отмечает газета.Автор статьи проводит параллель с "моделью Бейрута 1982 года", когда члены Организации Освобождения Палестины (ООП) во главе с Ясиром Арафатом смогли перебраться из осажденного израильской армией Бейрута в Тунис. По данным издания, эта тема в последнее время неоднократно обсуждалась в прессе, а также на различных встречах с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как утверждается, политик "проявил большой интерес" к озвученным там инициативам и попросил предоставить дополнительные материалы.При этом, как пишет Yedioth Ahronoth, такой подход не позволит достичь некоторых из заявленных израильским руководством целей войны. Например, искоренить деятельность тысяч активистов ХАМАС и уничтожить военную инфраструктуру со всеми туннелями, бункерами, заводами по производству ракет. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Накануне бригадный генерал Ицик Коэн заявил, что одно из подразделений Армии обороны Израиля — 162-я дивизия — подошла к воротам города Газы. До этого пресс-служба вооруженных сил еврейского государства уточнила, что ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине анклава.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906884249_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_7e25624bfd54589360d167ac8f2ec290.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в Израиле обсуждают выезд лидеров ХАМАС в обмен на свободу заложников
Yedioth Ahronoth: в Израиле допускают выезд лидеров ХАМАС в обмен на заложников
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя — РИА Новости. В Израиле обсуждают возможность позволить лидерам палестинского движения ХАМАС, включая его боевое крыло, беспрепятственно выехать с территории сектора Газа в обмен на освобождение всех заложников, сообщила газета Yedioth Ahronoth.
Как говорится в публикации, ликвидация актива организации и ее инфраструктуры в анклаве может занять годы, а главное — приведет к большим потерям.
"Поэтому в Израиле и в международном сообществе циркулируют идеи, которые позволят сократить этот процесс и добиться капитуляции ХАМАС в секторе Газа как можно скорее. Заинтересованные в этом лица рассматривают возможность исхода членов военного крыла ХАМАС, включая его лидеров, из сектора Газа с согласия Израиля, которые смогут сохранить жизнь в обмен на освобождение всех заложников", — отмечает газета.
Автор статьи проводит параллель с "моделью Бейрута
1982 года", когда члены Организации Освобождения Палестины (ООП
) во главе с Ясиром Арафатом
смогли перебраться из осажденного израильской армией Бейрута в Тунис
.
По данным издания, эта тема в последнее время неоднократно обсуждалась в прессе, а также на различных встречах с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
. Как утверждается, политик "проявил большой интерес" к озвученным там инициативам и попросил предоставить дополнительные материалы.
При этом, как пишет Yedioth Ahronoth, такой подход не позволит достичь некоторых из заявленных израильским руководством целей войны. Например, искоренить деятельность тысяч активистов ХАМАС и уничтожить военную инфраструктуру со всеми туннелями, бункерами, заводами по производству ракет.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Накануне бригадный генерал Ицик Коэн заявил, что одно из подразделений Армии обороны Израиля
— 162-я дивизия — подошла к воротам города Газы. До этого пресс-служба вооруженных сил еврейского государства уточнила, что ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с ХАМАС
в глубине анклава.
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС