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Орбан назвал Казахстан своим домом - РИА Новости, 02.11.2023
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14:16 02.11.2023 (обновлено: 14:41 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/kazakhstan-1906945258.html
Орбан назвал Казахстан своим домом
Орбан назвал Казахстан своим домом - РИА Новости, 02.11.2023
Орбан назвал Казахстан своим домом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, что возвращаться домой всегда хорошо, имея в виду... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:16
2023-11-02T14:41
венгрия
казахстан
виктор орбан
в мире
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, что возвращаться домой всегда хорошо, имея в виду общность исторических корней казахов и венгров. "Домой возвращаться всегда хорошо. У нас в этом регионе с вами наиболее обоснованные историей контакты. И мы очень рады вашим успехам. Когда у родственника все идет хорошо — это и нам хорошо. Хорошо, когда вся семья счастлива", — сказал он во время переговоров в расширенном составе.Венгерский премьер отметил, что безопасность важно обсуждать с братскими народами."Мы сейчас живем в нестабильный период с точки зрения безопасности. Очень важно обсуждать эти вопросы с друзьями и братскими народами. Не только экономические вопросы, но и вопросы безопасности", — заявил Орбан.Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что казахи и венгры — родственные народы с давними традициями."Можно сказать, что Казахстан — это ваша родина. Это потому, что именно здесь зародились ваши корни. Вы сами очень близки к кыпчакам. Этот факт хорошо знают казахи. Так что мы вам очень благодарны. Ваш визит очень важен. Надеемся, что это придаст импульс сотрудничеству между двумя странами", — добавил он.На территории современной Венгрии проживают потомки кыпчакских племен, перекочевавших туда из Тургайских степей в первой половине XIII века.
https://ria.ru/20231102/kazakhstan-1906892000.html
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872805038.html
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венгрия, казахстан, виктор орбан, в мире, касым-жомарт токаев
Венгрия, Казахстан, Виктор Орбан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
Орбан назвал Казахстан своим домом

Орбан напомнил об общности корней казахов и венгров и назвал Казахстан домом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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АСТАНА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, что возвращаться домой всегда хорошо, имея в виду общность исторических корней казахов и венгров.
"Домой возвращаться всегда хорошо. У нас в этом регионе с вами наиболее обоснованные историей контакты. И мы очень рады вашим успехам. Когда у родственника все идет хорошо — это и нам хорошо. Хорошо, когда вся семья счастлива", — сказал он во время переговоров в расширенном составе.
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Венгерский премьер отметил, что безопасность важно обсуждать с братскими народами.
«
"Мы сейчас живем в нестабильный период с точки зрения безопасности. Очень важно обсуждать эти вопросы с друзьями и братскими народами. Не только экономические вопросы, но и вопросы безопасности", — заявил Орбан.
Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что казахи и венгры — родственные народы с давними традициями.
"Можно сказать, что Казахстан — это ваша родина. Это потому, что именно здесь зародились ваши корни. Вы сами очень близки к кыпчакам. Этот факт хорошо знают казахи. Так что мы вам очень благодарны. Ваш визит очень важен. Надеемся, что это придаст импульс сотрудничеству между двумя странами", — добавил он.
На территории современной Венгрии проживают потомки кыпчакских племен, перекочевавших туда из Тургайских степей в первой половине XIII века.
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ВенгрияКазахстанВиктор ОрбанВ миреКасым-Жомарт Токаев
 
 
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