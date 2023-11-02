https://ria.ru/20231102/kazakhstan-1906945258.html

Орбан назвал Казахстан своим домом

Орбан назвал Казахстан своим домом - РИА Новости, 02.11.2023

Орбан назвал Казахстан своим домом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, что возвращаться домой всегда хорошо, имея в виду... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:16

2023-11-02T14:16

2023-11-02T14:41

венгрия

казахстан

виктор орбан

в мире

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, что возвращаться домой всегда хорошо, имея в виду общность исторических корней казахов и венгров. "Домой возвращаться всегда хорошо. У нас в этом регионе с вами наиболее обоснованные историей контакты. И мы очень рады вашим успехам. Когда у родственника все идет хорошо — это и нам хорошо. Хорошо, когда вся семья счастлива", — сказал он во время переговоров в расширенном составе.Венгерский премьер отметил, что безопасность важно обсуждать с братскими народами."Мы сейчас живем в нестабильный период с точки зрения безопасности. Очень важно обсуждать эти вопросы с друзьями и братскими народами. Не только экономические вопросы, но и вопросы безопасности", — заявил Орбан.Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что казахи и венгры — родственные народы с давними традициями."Можно сказать, что Казахстан — это ваша родина. Это потому, что именно здесь зародились ваши корни. Вы сами очень близки к кыпчакам. Этот факт хорошо знают казахи. Так что мы вам очень благодарны. Ваш визит очень важен. Надеемся, что это придаст импульс сотрудничеству между двумя странами", — добавил он.На территории современной Венгрии проживают потомки кыпчакских племен, перекочевавших туда из Тургайских степей в первой половине XIII века.

https://ria.ru/20231102/kazakhstan-1906892000.html

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872805038.html

венгрия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, казахстан, виктор орбан, в мире, касым-жомарт токаев