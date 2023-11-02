https://ria.ru/20231102/kazakhstan-1906945258.html
Орбан назвал Казахстан своим домом
Орбан назвал Казахстан своим домом - РИА Новости, 02.11.2023
Орбан назвал Казахстан своим домом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, что возвращаться домой всегда хорошо, имея в виду... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:16
2023-11-02T14:16
2023-11-02T14:41
венгрия
казахстан
виктор орбан
в мире
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg
АСТАНА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, что возвращаться домой всегда хорошо, имея в виду общность исторических корней казахов и венгров. "Домой возвращаться всегда хорошо. У нас в этом регионе с вами наиболее обоснованные историей контакты. И мы очень рады вашим успехам. Когда у родственника все идет хорошо — это и нам хорошо. Хорошо, когда вся семья счастлива", — сказал он во время переговоров в расширенном составе.Венгерский премьер отметил, что безопасность важно обсуждать с братскими народами."Мы сейчас живем в нестабильный период с точки зрения безопасности. Очень важно обсуждать эти вопросы с друзьями и братскими народами. Не только экономические вопросы, но и вопросы безопасности", — заявил Орбан.Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что казахи и венгры — родственные народы с давними традициями."Можно сказать, что Казахстан — это ваша родина. Это потому, что именно здесь зародились ваши корни. Вы сами очень близки к кыпчакам. Этот факт хорошо знают казахи. Так что мы вам очень благодарны. Ваш визит очень важен. Надеемся, что это придаст импульс сотрудничеству между двумя странами", — добавил он.На территории современной Венгрии проживают потомки кыпчакских племен, перекочевавших туда из Тургайских степей в первой половине XIII века.
https://ria.ru/20231102/kazakhstan-1906892000.html
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872805038.html
венгрия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7e0c8b16556212824f772a9ba6a4364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, казахстан, виктор орбан, в мире, касым-жомарт токаев
Венгрия, Казахстан, Виктор Орбан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
Орбан назвал Казахстан своим домом
Орбан напомнил об общности корней казахов и венгров и назвал Казахстан домом
АСТАНА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, что возвращаться домой всегда хорошо, имея в виду общность исторических корней казахов и венгров.
"Домой возвращаться всегда хорошо. У нас в этом регионе с вами наиболее обоснованные историей контакты. И мы очень рады вашим успехам. Когда у родственника все идет хорошо — это и нам хорошо. Хорошо, когда вся семья счастлива", — сказал он во время переговоров в расширенном составе.
В Кремле оценили развитие отношений Казахстана с Европой
Венгерский премьер отметил, что безопасность важно обсуждать с братскими народами.
«
"Мы сейчас живем в нестабильный период с точки зрения безопасности. Очень важно обсуждать эти вопросы с друзьями и братскими народами. Не только экономические вопросы, но и вопросы безопасности", — заявил Орбан.
Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что казахи и венгры — родственные народы с давними традициями.
"Можно сказать, что Казахстан — это ваша родина. Это потому, что именно здесь зародились ваши корни. Вы сами очень близки к кыпчакам. Этот факт хорошо знают казахи. Так что мы вам очень благодарны. Ваш визит очень важен. Надеемся, что это придаст импульс сотрудничеству между двумя странами", — добавил он.
На территории современной Венгрии проживают потомки кыпчакских племен, перекочевавших туда из Тургайских степей в первой половине XIII века.
В Венгрии посетовали на ударившие по Европе антироссийские санкции