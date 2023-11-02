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В Кремле оценили развитие отношений Казахстана с Европой - РИА Новости, 02.11.2023
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12:18 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/kazakhstan-1906892000.html
В Кремле оценили развитие отношений Казахстана с Европой
В Кремле оценили развитие отношений Казахстана с Европой - РИА Новости, 02.11.2023
В Кремле оценили развитие отношений Казахстана с Европой
Казахстан развивает отношения с теми государствами, которые соответствуют его интересам, в том числе с европейскими, это абсолютно нормальный процесс, заявил... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:18
2023-11-02T12:18
россия
казахстан
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Казахстан развивает отношения с теми государствами, которые соответствуют его интересам, в том числе с европейскими, это абсолютно нормальный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к курсу европейских стран на сближение с Казахстаном. Ранее президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что Казахстан исторически является домом для венгров, а президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Казахстан опубликовал в соцсетях пост на казахском языке. "Ничего внезапного нет. Естественно, Казахстан развивает отношения и с европейскими государствами. Это абсолютно нормальный процесс. И действительно есть исторические корни, а, собственно, там одна группа языков большая, да, тюркские языки, куда входит и венгерский. Вот это имел ввиду господин Орбан. Ну и Казахстан развивает отношения с теми государствами, которые больше соответствуют его интересам, это абсолютно нормально. У нас свои отношения с Казахстаном, коими мы дорожим", - сказал Песков.
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россия, казахстан, политика
Россия, Казахстан, Политика
В Кремле оценили развитие отношений Казахстана с Европой

Песков назвал развитие отношений Казахстана с Европой нормальным процессом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМонумент Байтерек в Астане
Монумент Байтерек в Астане - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Монумент Байтерек в Астане. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Казахстан развивает отношения с теми государствами, которые соответствуют его интересам, в том числе с европейскими, это абсолютно нормальный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к курсу европейских стран на сближение с Казахстаном.
Ранее президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что Казахстан исторически является домом для венгров, а президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Казахстан опубликовал в соцсетях пост на казахском языке.
"Ничего внезапного нет. Естественно, Казахстан развивает отношения и с европейскими государствами. Это абсолютно нормальный процесс. И действительно есть исторические корни, а, собственно, там одна группа языков большая, да, тюркские языки, куда входит и венгерский. Вот это имел ввиду господин Орбан. Ну и Казахстан развивает отношения с теми государствами, которые больше соответствуют его интересам, это абсолютно нормально. У нас свои отношения с Казахстаном, коими мы дорожим", - сказал Песков.
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