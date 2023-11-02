https://ria.ru/20231102/kavkaz-1906935632.html

МИД России назвал рекомендацию Израиля не ездить на Кавказ несправедливой

МИД России назвал рекомендацию Израиля не ездить на Кавказ несправедливой - РИА Новости, 02.11.2023

МИД России назвал рекомендацию Израиля не ездить на Кавказ несправедливой

В Москве недоумевают, почему Израиль рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок на Северный Кавказ, хотя во многих странах НАТО проходят... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:50

2023-11-02T13:50

2023-11-02T14:01

израиль

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

беспорядки в аэропорту махачкалы

мария захарова

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Москве недоумевают, почему Израиль рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок на Северный Кавказ, хотя во многих странах НАТО проходят антиизраильские акции и подобных рекомендаций в отношении этих стран Израиль не делал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В понедельник правительство Израиля призвало граждан страны воздержаться от поездок на Северный Кавказ, а уже находящихся там израильтян - покинуть этот регион. В совместном заявлении министерства иностранных дел, совета национальной безопасности и канцелярии премьера Израиля отмечается, что предупреждение о поездках в этот регион поднято до максимального четвертого уровня после событий в аэропорту Махачкалы. В сообщении уточняется, что речь идет о республиках Адыгея, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, а также Краснодарский край и Ставропольский край. "Честно говоря, мы рассматриваем это как какой-то антироссийский шаг, который вводит в заблуждение население Израиля. У меня есть доказательства - посмотрите, в странах НАТО проходят антиизраильские митинги, протесты и не просто в поддержку Палестины, а явно с антиизраильскими лозунгами, плакатами, выступлениями, все это носит достаточно агрессивный характер, угрожающими заявлениями, в этом принимают участие огромное количество людей. Но я не видела заявлений официального Израиля относительного того, что они не рекомендуют гражданам Израиля поездки в эти страны", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что проходившие в ряде стран Европы митинги были "не просто митингами нейтрального характера или политическими акциями в поддержку населения - там огромное количество антиизраильских лозунгов самого чудовищного характера, которые мы категорически отвергаем". "Учитывая, что у нас проживает много иудеев, людей, у которых есть израильское гражданство, мы полагаем это недопустимым. Почему же МИД Израиля и другие официальные органы не делают соответствующих предупреждений для своего населения, которое посещает эти страны? Считаю, что подобные действия и заявления, видимо, просто нацелены против нашей страны. Они не имеют никакого отношения к реальности. А реальность - это та реакция, которую продемонстрировала наша страна на всех уровнях: государственном, политическом, общественном, на уровне всех ветвей власти после событий в Махачкале. И в Дагестане на всех уровнях: и руководство, и общественность, и представители конфессий, - высказались после событий, назвав их позорищем", - добавила Захарова. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские.

https://ria.ru/20231031/besporyadki-1906349853.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

израиль, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), беспорядки в аэропорту махачкалы, мария захарова