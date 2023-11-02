https://ria.ru/20231102/kaspiy-1906898319.html

В Минэкологии Азербайджана заявили об обмелении Каспийского моря

В Минэкологии Азербайджана заявили об обмелении Каспийского моря - РИА Новости, 02.11.2023

В Минэкологии Азербайджана заявили об обмелении Каспийского моря

Уровень воды в Каспийском море за последние пять лет снизился на 69 сантиметров, а за последние 10 лет - на 1 метр и 14 сантиметров, заявил министр экологии и... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:32

2023-11-02T12:32

2023-11-02T12:32

каспийское море

азербайджан

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БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Уровень воды в Каспийском море за последние пять лет снизился на 69 сантиметров, а за последние 10 лет - на 1 метр и 14 сантиметров, заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев. "Нынешнее состояние окружающей среды Каспийского моря и динамика снижения уровня моря вызывают обеспокоенность. Уровень моря за последние пять лет снизился на 69 сантиметров, а за последние 10 лет - на 1 метр и 14 сантиметров. Азербайджанская сторона выступила с инициативой создания экспертной группы для всестороннего изучения данной проблемы, а также разработки сценариев изменения уровня и соответствующих адаптационных мер. Отрадно, что прикаспийские страны присоединились к этой инициативе", - отметил Бабаев на заседании экспертной группы по изучению причин изменения уровня воды в Каспийском море, а также разработке адаптационных мер. По словам азербайджанского министра, основной целью экспертной группы является изучение факторов, воздействующих на уровень Каспийского моря и выработка рекомендаций по устойчивому управлению этим важным водным бассейном.

https://ria.ru/20231102/nauka-1906706924.html

каспийское море

азербайджан

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каспийское море, азербайджан