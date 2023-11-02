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В комитете Госдумы по семье поддержали идею отцовского капитала
В комитете Госдумы по семье поддержали идею отцовского капитала - РИА Новости, 02.11.2023
В комитете Госдумы по семье поддержали идею отцовского капитала
Замглавы комитета по делам семьи Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что поддерживает идею отцовского капитала, при этом он отметил, что его стоит назвать... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:56
2023-11-02T14:56
2023-11-02T15:15
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Замглавы комитета по делам семьи Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что поддерживает идею отцовского капитала, при этом он отметил, что его стоит назвать семейным. В России предлагают ввести "отцовский" капитал за рождение или усыновление третьего ребенка, предполагается выдавать миллион рублей в дополнение к маткапиталу, говорится в докладе комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ, об этом пишет газета "Известия". "Поддерживаю такие меры социальной поддержки для многодетных семей. Причем я бы вводил пропорцию… Чем больше детей, тем выше выплата на каждого последующего ребенка. Это будет справедливо… Для тех, у кого будет пять детей и больше", - сообщил Милонов. Также он предложил назвать такой капитал семейным, чтобы отцы и матери не считали его персонально своим. "А если родители разводятся, нужно посмотреть еще, оставлять ли им этот капитал", - отметил он. Также идею прокомментировал член комитета по бюджету и налогам ГД Никита Чаплин. "Инициативы, направленные на поддержку многодетных семей - должны быть услышаны, проанализированы и рассмотрены. Однако здесь важно учесть экономическую ситуацию в стране и выделить дополнительные средства в бюджете. Возможно, стоит оставить право на предоставление подобной льготы регионам", - сообщил депутат. Также важно предусмотреть расширенный перечень категорий трат, на которые может быть потрачена данная выплата, чтобы избежать спекуляций на этой тематике, отметил он.
https://ria.ru/20230711/karta-1883418391.html
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общество, россия, виталий милонов, госдума рф, никита чаплин
Общество, Россия, Виталий Милонов, Госдума РФ, Никита Чаплин
В комитете Госдумы по семье поддержали идею отцовского капитала
Глава комитета ГД по семье Виталий Милонов поддержал идею отцовского капитала
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Замглавы комитета по делам семьи Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что поддерживает идею отцовского капитала, при этом он отметил, что его стоит назвать семейным.
В России
предлагают ввести "отцовский" капитал за рождение или усыновление третьего ребенка, предполагается выдавать миллион рублей в дополнение к маткапиталу, говорится в докладе комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ, об этом пишет газета "Известия".
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"Поддерживаю такие меры социальной поддержки для многодетных семей. Причем я бы вводил пропорцию… Чем больше детей, тем выше выплата на каждого последующего ребенка. Это будет справедливо… Для тех, у кого будет пять детей и больше", - сообщил Милонов.
Также он предложил назвать такой капитал семейным, чтобы отцы и матери не считали его персонально своим. "А если родители разводятся, нужно посмотреть еще, оставлять ли им этот капитал", - отметил он.
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Также идею прокомментировал член комитета по бюджету и налогам ГД Никита Чаплин
.
"Инициативы, направленные на поддержку многодетных семей - должны быть услышаны, проанализированы и рассмотрены. Однако здесь важно учесть экономическую ситуацию в стране и выделить дополнительные средства в бюджете. Возможно, стоит оставить право на предоставление подобной льготы регионам", - сообщил депутат.
Также важно предусмотреть расширенный перечень категорий трат, на которые может быть потрачена данная выплата, чтобы избежать спекуляций на этой тематике, отметил он.