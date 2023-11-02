https://ria.ru/20231102/kapital-1906957594.html

В комитете Госдумы по семье поддержали идею отцовского капитала

В комитете Госдумы по семье поддержали идею отцовского капитала - РИА Новости, 02.11.2023

В комитете Госдумы по семье поддержали идею отцовского капитала

Замглавы комитета по делам семьи Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что поддерживает идею отцовского капитала, при этом он отметил, что его стоит назвать... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:56

2023-11-02T14:56

2023-11-02T15:15

общество

россия

виталий милонов

госдума рф

никита чаплин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880862840_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_939e664c63fd88b9d91e9b4340ac04be.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Замглавы комитета по делам семьи Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что поддерживает идею отцовского капитала, при этом он отметил, что его стоит назвать семейным. В России предлагают ввести "отцовский" капитал за рождение или усыновление третьего ребенка, предполагается выдавать миллион рублей в дополнение к маткапиталу, говорится в докладе комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ, об этом пишет газета "Известия". "Поддерживаю такие меры социальной поддержки для многодетных семей. Причем я бы вводил пропорцию… Чем больше детей, тем выше выплата на каждого последующего ребенка. Это будет справедливо… Для тех, у кого будет пять детей и больше", - сообщил Милонов. Также он предложил назвать такой капитал семейным, чтобы отцы и матери не считали его персонально своим. "А если родители разводятся, нужно посмотреть еще, оставлять ли им этот капитал", - отметил он. Также идею прокомментировал член комитета по бюджету и налогам ГД Никита Чаплин. "Инициативы, направленные на поддержку многодетных семей - должны быть услышаны, проанализированы и рассмотрены. Однако здесь важно учесть экономическую ситуацию в стране и выделить дополнительные средства в бюджете. Возможно, стоит оставить право на предоставление подобной льготы регионам", - сообщил депутат. Также важно предусмотреть расширенный перечень категорий трат, на которые может быть потрачена данная выплата, чтобы избежать спекуляций на этой тематике, отметил он.

https://ria.ru/20230711/karta-1883418391.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230328/kvartiry-1861384851.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, виталий милонов, госдума рф, никита чаплин