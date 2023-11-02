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Израиль заявил о завершении операции по окружению города Газа - РИА Новости, 03.11.2023
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21:36 02.11.2023 (обновлено: 01:01 03.11.2023)
https://ria.ru/20231102/izrail-1907062852.html
Израиль заявил о завершении операции по окружению города Газа
Израиль заявил о завершении операции по окружению города Газа - РИА Новости, 03.11.2023
Израиль заявил о завершении операции по окружению города Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила город Газа, заявил на брифинге пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-02T21:36
2023-11-03T01:01
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
хамас
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила город Газа, заявил на брифинге пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари, его слова приводит газета "Гаарец".&quot;Усилия по окружению города Газа завершены. &lt;...&gt; Солдаты атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции и пусковую инфраструктуру ХАМАС&quot;, — сказал он.В понедельник Хагари заявил, что ЦАХАЛ продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы. В тот же день агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев передавало, что израильские танки замечены на окраине города Газа.Накануне пресс-секретарь ЦАХАЛ сообщил, что военные прорывают линию обороны ХАМАС и берут под контроль позиции в центре анклава.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html
израиль
сектор газа
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, ХАМАС
Израиль заявил о завершении операции по окружению города Газа

Генерал Даниэль Хагари: армия обороны Израиля завершила окружение Газы

© AP Photo / Israel Defense ForcesВоенная техника израильской армии в секторе Газа
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Военная техника израильской армии в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила город Газа, заявил на брифинге пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари, его слова приводит газета "Гаарец".
«

"Усилия по окружению города Газа завершены. <...> Солдаты атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции и пусковую инфраструктуру ХАМАС", — сказал он.

В понедельник Хагари заявил, что ЦАХАЛ продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы. В тот же день агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев передавало, что израильские танки замечены на окраине города Газа.
Накануне пресс-секретарь ЦАХАЛ сообщил, что военные прорывают линию обороны ХАМАС и берут под контроль позиции в центре анклава.
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21 октября, 08:00

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаХАМАС
 
 
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