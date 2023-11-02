https://ria.ru/20231102/izrail-1907062852.html
Израиль заявил о завершении операции по окружению города Газа
Израиль заявил о завершении операции по окружению города Газа - РИА Новости, 03.11.2023
Израиль заявил о завершении операции по окружению города Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила город Газа, заявил на брифинге пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-02T21:36
2023-11-02T21:36
2023-11-03T01:01
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
хамас
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила город Газа, заявил на брифинге пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари, его слова приводит газета "Гаарец"."Усилия по окружению города Газа завершены. <...> Солдаты атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции и пусковую инфраструктуру ХАМАС", — сказал он.В понедельник Хагари заявил, что ЦАХАЛ продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы. В тот же день агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев передавало, что израильские танки замечены на окраине города Газа.Накануне пресс-секретарь ЦАХАЛ сообщил, что военные прорывают линию обороны ХАМАС и берут под контроль позиции в центре анклава.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, ХАМАС
Израиль заявил о завершении операции по окружению города Газа
Генерал Даниэль Хагари: армия обороны Израиля завершила окружение Газы
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила город Газа, заявил на брифинге пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари, его слова приводит газета "Гаарец"
.
«
"Усилия по окружению города Газа завершены. <...> Солдаты атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции и пусковую инфраструктуру ХАМАС", — сказал он.
В понедельник Хагари заявил, что ЦАХАЛ продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы. В тот же день агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев передавало, что израильские танки замечены на окраине города Газа.
Накануне пресс-секретарь ЦАХАЛ сообщил, что военные прорывают линию обороны ХАМАС и берут под контроль позиции в центре анклава.
"Хуже, чем в 93-м". Какие сюрпризы готовит ХАМАС для израильской армии
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке
. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины
и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.