https://ria.ru/20231102/izrail-1906987229.html

Экс-премьер Израиля считает, что поддержка его страны в мире скоро ослабнет

Экс-премьер Израиля считает, что поддержка его страны в мире скоро ослабнет - РИА Новости, 02.11.2023

Экс-премьер Израиля считает, что поддержка его страны в мире скоро ослабнет

Экс-премьер Израиля Эхуд Барак заявил, что, по его мнению, поддержка Израиля на мировой арене ослабнет "очень быстро", а легитимность израильской операции будет РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:24

2023-11-02T16:24

2023-11-02T16:24

в мире

израиль

палестина

сектор газа

барак эхуд

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Израиля Эхуд Барак заявил, что, по его мнению, поддержка Израиля на мировой арене ослабнет "очень быстро", а легитимность израильской операции будет поставлена под сомнение. По словам экс-премьера, операция в Газе проводится с учетом нескольких ограничивающих условий, в частности, норм международного права, наличия заложников и риска расширения конфликта. "Мы знаем по опыту, что всеобщая поддержка очень быстро ослабнет, и легитимность всей операции будет поставлена под сомнение. Наконец, даже если мы достигнем нашей цели по уничтожению физической инфраструктуры ХАМАС и способности осуществлять управление в секторе Газа, мы не намерены оставаться там в течение следующих 10 или 20 лет, так кто же примет у нас эстафету?" - заявил Барак в интервью журналу Foreign Policy. Экс-премьер добавил, что, как предполагается, ХАМАС располагает 10 тысячами ракет, примерно 322 километрами подземных туннелей, в распоряжении ХАМАС и "Исламского джихада" около 25-30 тысяч бойцов. "Мы должны отправить, вероятно, 50 тысяч или больше военнослужащих, чтобы быть уверенными в нашей победе", - подчеркнул он. Барак раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "В любой нормальной стране он бы ушел в отставку утром 8 октября", - отметил экс-премьер. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, палестина, сектор газа, барак эхуд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году