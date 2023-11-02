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Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем и отозвал посла - РИА Новости, 02.11.2023
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15:23 02.11.2023 (обновлено: 15:51 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/izrail-1906967190.html
Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем и отозвал посла
Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем и отозвал посла - РИА Новости, 02.11.2023
Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем и отозвал посла
Бахрейн отозвал своего посла из Израиля и разорвал экономические отношения с еврейским государством, сообщил совет представителей (нижняя палата парламента)... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:23
2023-11-02T15:51
в мире
израиль
бахрейн
манама
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 2 ноя — РИА Новости. Бахрейн отозвал своего посла из Израиля и разорвал экономические отношения с еврейским государством, сообщил совет представителей (нижняя палата парламента) страны на своем сайте."Это является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку палестинского дела и законных прав братского палестинского народа, о которых заявлял Его Величество король на всех конференциях и мероприятиях", — указали законодатели.Посол Израиля в Бахрейне также покинул королевство.В нижней палате отметили, что продолжение боевых действий, а также "продолжающаяся израильская эскалация в свете несоблюдения международного гуманитарного права" заставляют Бахрейн принимать больше решений и мер, направленных на сохранение жизней мирных жителей Палестины.Бахрейн установил дипотношения с Израилем в 2020 году в рамках инициированных США Авраамовых соглашений по налаживанию отношений между странами арабского мира и Тель-Авивом.Ранее из-за обострения ситуации в регионе своих послов из Израиля отозвали Иордания, Колумбия и Чили, а Боливия объявила о разрыве отношений с еврейским государством.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906824247.html
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в мире, израиль, бахрейн, манама, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Бахрейн, Манама, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем и отозвал посла

Парламент Бахрейна сообщил о прекращении экономических отношений с Израилем

© AFP 2023 / MAZEN MAHDIНаселение Бахрейна скандирует лозунги во время митинга в поддержку палестинского народа и осуждения действий Израиля
Население Бахрейна скандирует лозунги во время митинга в поддержку палестинского народа и осуждения действий Израиля - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / MAZEN MAHDI
Население Бахрейна скандирует лозунги во время митинга в поддержку палестинского народа и осуждения действий Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 2 ноя — РИА Новости. Бахрейн отозвал своего посла из Израиля и разорвал экономические отношения с еврейским государством, сообщил совет представителей (нижняя палата парламента) страны на своем сайте.
"Это является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку палестинского дела и законных прав братского палестинского народа, о которых заявлял Его Величество король на всех конференциях и мероприятиях", — указали законодатели.
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
В Израиле выразили сожаление из-за решения Иордании отозвать посла
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Посол Израиля в Бахрейне также покинул королевство.
В нижней палате отметили, что продолжение боевых действий, а также "продолжающаяся израильская эскалация в свете несоблюдения международного гуманитарного права" заставляют Бахрейн принимать больше решений и мер, направленных на сохранение жизней мирных жителей Палестины.
Бахрейн установил дипотношения с Израилем в 2020 году в рамках инициированных США Авраамовых соглашений по налаживанию отношений между странами арабского мира и Тель-Авивом.
Ранее из-за обострения ситуации в регионе своих послов из Израиля отозвали Иордания, Колумбия и Чили, а Боливия объявила о разрыве отношений с еврейским государством.
 
В миреИзраильБахрейнМанамаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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