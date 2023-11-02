https://ria.ru/20231102/izrail-1906967190.html

Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем и отозвал посла

Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем и отозвал посла - РИА Новости, 02.11.2023

Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем и отозвал посла

Бахрейн отозвал своего посла из Израиля и разорвал экономические отношения с еврейским государством, сообщил совет представителей (нижняя палата парламента)... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:23

2023-11-02T15:23

2023-11-02T15:51

в мире

израиль

бахрейн

манама

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 2 ноя — РИА Новости. Бахрейн отозвал своего посла из Израиля и разорвал экономические отношения с еврейским государством, сообщил совет представителей (нижняя палата парламента) страны на своем сайте."Это является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку палестинского дела и законных прав братского палестинского народа, о которых заявлял Его Величество король на всех конференциях и мероприятиях", — указали законодатели.Посол Израиля в Бахрейне также покинул королевство.В нижней палате отметили, что продолжение боевых действий, а также "продолжающаяся израильская эскалация в свете несоблюдения международного гуманитарного права" заставляют Бахрейн принимать больше решений и мер, направленных на сохранение жизней мирных жителей Палестины.Бахрейн установил дипотношения с Израилем в 2020 году в рамках инициированных США Авраамовых соглашений по налаживанию отношений между странами арабского мира и Тель-Авивом.Ранее из-за обострения ситуации в регионе своих послов из Израиля отозвали Иордания, Колумбия и Чили, а Боливия объявила о разрыве отношений с еврейским государством.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906824247.html

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в мире, израиль, бахрейн, манама, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году