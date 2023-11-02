https://ria.ru/20231102/izrail-1906947112.html

Правозащитники подтвердили, что Израиль использовал боеприпасы с фосфором

Правозащитники подтвердили, что Израиль использовал боеприпасы с фосфором - РИА Новости, 02.11.2023

Правозащитники подтвердили, что Израиль использовал боеприпасы с фосфором

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что использование Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и в перестрелках с РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:27

2023-11-02T14:27

2023-11-02T14:27

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что использование Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и в перестрелках с Ливаном подтверждено, а видео со взрывами таких снарядов "достоверны". Об этом сообщила старший кризисный советник организации Донателла Ровера в эфире телеканала Sky News."Мы, Amnesty International, подтвердили использование белого фосфора и в (секторе) Газа, и в Ливане", - сообщила Донателла Ровера. Организация заявила, что убедилась в том, что видео, на которых взрываются артиллерийские снаряды с белым фосфором, "достоверны" и были сняты в секторе Газа и Ливане. По заявлении организации, она связалась с врачами, которые лечили пострадавших в результате израильских обстрелов Ливана. По информации Роверы, от применения белого фосфора там пострадали по меньшей мере девять человек. Во вторник ливанское агентство NNA передавало, что окраины двух поселений на юге Ливана были обстреляны фосфорными снарядами, выпущенными с территории Израиля. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы 10 и 11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Ранее о применении силами Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что международная неправительственная организация Amnesty International является антисемитской и предвзято относится к Израилю после того, как в организации заявили о "военных преступлениях" с обеих сторон конфликта. У США нет доказательств использования Израилем запрещенных боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа, заявлял ранее официальный представитель американского госдепа Мэттью Миллер. А в ВОЗ в середине октября заявляла, что у нее нет информации о пострадавших от применения белого фосфора в секторе Газа.

https://ria.ru/20231026/palestina-1905374127.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902409586.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, палестина, стефан дюжаррик, amnesty international, оон, human rights watch, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году