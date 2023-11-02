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Правозащитники подтвердили, что Израиль использовал боеприпасы с фосфором - РИА Новости, 02.11.2023
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14:27 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/izrail-1906947112.html
Правозащитники подтвердили, что Израиль использовал боеприпасы с фосфором
Правозащитники подтвердили, что Израиль использовал боеприпасы с фосфором - РИА Новости, 02.11.2023
Правозащитники подтвердили, что Израиль использовал боеприпасы с фосфором
Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что использование Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и в перестрелках с РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:27
2023-11-02T14:27
в мире
израиль
ливан
палестина
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что использование Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и в перестрелках с Ливаном подтверждено, а видео со взрывами таких снарядов "достоверны". Об этом сообщила старший кризисный советник организации Донателла Ровера в эфире телеканала Sky News."Мы, Amnesty International, подтвердили использование белого фосфора и в (секторе) Газа, и в Ливане", - сообщила Донателла Ровера. Организация заявила, что убедилась в том, что видео, на которых взрываются артиллерийские снаряды с белым фосфором, "достоверны" и были сняты в секторе Газа и Ливане. По заявлении организации, она связалась с врачами, которые лечили пострадавших в результате израильских обстрелов Ливана. По информации Роверы, от применения белого фосфора там пострадали по меньшей мере девять человек. Во вторник ливанское агентство NNA передавало, что окраины двух поселений на юге Ливана были обстреляны фосфорными снарядами, выпущенными с территории Израиля. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы 10 и 11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Ранее о применении силами Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что международная неправительственная организация Amnesty International является антисемитской и предвзято относится к Израилю после того, как в организации заявили о "военных преступлениях" с обеих сторон конфликта. У США нет доказательств использования Израилем запрещенных боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа, заявлял ранее официальный представитель американского госдепа Мэттью Миллер. А в ВОЗ в середине октября заявляла, что у нее нет информации о пострадавших от применения белого фосфора в секторе Газа.
https://ria.ru/20231026/palestina-1905374127.html
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в мире, израиль, ливан, палестина, стефан дюжаррик, amnesty international, оон, human rights watch, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Палестина, Стефан Дюжаррик, Amnesty International, ООН, Human Rights Watch, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Правозащитники подтвердили, что Израиль использовал боеприпасы с фосфором

Правозащитники: использование Израилем боеприпасов с фосфором подтверждено

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника на границе с сектором Газа
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что использование Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и в перестрелках с Ливаном подтверждено, а видео со взрывами таких снарядов "достоверны". Об этом сообщила старший кризисный советник организации Донателла Ровера в эфире телеканала Sky News.
"Мы, Amnesty International, подтвердили использование белого фосфора и в (секторе) Газа, и в Ливане", - сообщила Донателла Ровера.
Постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Глава дипмиссии Палестины в ООН обвинил Израиль в применении белого фосфора
26 октября, 13:44
Организация заявила, что убедилась в том, что видео, на которых взрываются артиллерийские снаряды с белым фосфором, "достоверны" и были сняты в секторе Газа и Ливане. По заявлении организации, она связалась с врачами, которые лечили пострадавших в результате израильских обстрелов Ливана. По информации Роверы, от применения белого фосфора там пострадали по меньшей мере девять человек.
Во вторник ливанское агентство NNA передавало, что окраины двух поселений на юге Ливана были обстреляны фосфорными снарядами, выпущенными с территории Израиля.
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы 10 и 11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Ранее о применении силами Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором
Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что международная неправительственная организация Amnesty International является антисемитской и предвзято относится к Израилю после того, как в организации заявили о "военных преступлениях" с обеих сторон конфликта.
У США нет доказательств использования Израилем запрещенных боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа, заявлял ранее официальный представитель американского госдепа Мэттью Миллер.
А в ВОЗ в середине октября заявляла, что у нее нет информации о пострадавших от применения белого фосфора в секторе Газа.
Последствия израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Армия Израиля применяла белый фосфор в Ливане и Газе, заявила HRW
13 октября, 01:20
 
В миреИзраильЛиванПалестинаСтефан ДюжаррикAmnesty InternationalООНHuman Rights WatchОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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