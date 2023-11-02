https://ria.ru/20231102/izrail-1906892666.html

Россия шокирована данными о бомбардировке лагеря беженцев в Газе

Россия шокирована данными о бомбардировке лагеря беженцев в Газе - РИА Новости, 02.11.2023

Россия шокирована данными о бомбардировке лагеря беженцев в Газе

Россия шокирована данными о гибели мирных жителей из-за бомбардировки Израилем лагеря палестинских беженцев в Джебалии в секторе Газа, необходимо соблюдать... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:19

2023-11-02T12:19

2023-11-02T12:19

в мире

россия

израиль

мария захарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906745000_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_966e23c07b742e46b482896c8f867743.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия шокирована данными о гибели мирных жителей из-за бомбардировки Израилем лагеря палестинских беженцев в Джебалии в секторе Газа, необходимо соблюдать нормы международного гуманитарного права, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шокированы информацией о гибели большого количества мирных жителей в результате бомбардировок израильской авиацией лагеря беженцев в городе Джебалия в секторе Газа", - сказала Захарова в ходе брифинга."Вновь напоминаем о необходимости соблюдения всеми вовлеченными сторонами норм международного гуманитарного права, неприемлемости любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры", - добавила она.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906881583.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, израиль, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году