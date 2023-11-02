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Россия шокирована данными о бомбардировке лагеря беженцев в Газе - РИА Новости, 02.11.2023
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12:19 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/izrail-1906892666.html
Россия шокирована данными о бомбардировке лагеря беженцев в Газе
Россия шокирована данными о бомбардировке лагеря беженцев в Газе - РИА Новости, 02.11.2023
Россия шокирована данными о бомбардировке лагеря беженцев в Газе
Россия шокирована данными о гибели мирных жителей из-за бомбардировки Израилем лагеря палестинских беженцев в Джебалии в секторе Газа, необходимо соблюдать... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:19
2023-11-02T12:19
в мире
россия
израиль
мария захарова
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия шокирована данными о гибели мирных жителей из-за бомбардировки Израилем лагеря палестинских беженцев в Джебалии в секторе Газа, необходимо соблюдать нормы международного гуманитарного права, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шокированы информацией о гибели большого количества мирных жителей в результате бомбардировок израильской авиацией лагеря беженцев в городе Джебалия в секторе Газа", - сказала Захарова в ходе брифинга."Вновь напоминаем о необходимости соблюдения всеми вовлеченными сторонами норм международного гуманитарного права, неприемлемости любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры", - добавила она.
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в мире, россия, израиль, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Мария Захарова, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия шокирована данными о бомбардировке лагеря беженцев в Газе

МИД: Россия шокирована данными о бомбардировке Израилем лагеря беженцев в Газе

© AP Photo / Abed KhaledПоследствия израильского авиаудара в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа
Последствия израильского авиаудара в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Последствия израильского авиаудара в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия шокирована данными о гибели мирных жителей из-за бомбардировки Израилем лагеря палестинских беженцев в Джебалии в секторе Газа, необходимо соблюдать нормы международного гуманитарного права, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Шокированы информацией о гибели большого количества мирных жителей в результате бомбардировок израильской авиацией лагеря беженцев в городе Джебалия в секторе Газа", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Вновь напоминаем о необходимости соблюдения всеми вовлеченными сторонами норм международного гуманитарного права, неприемлемости любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры", - добавила она.
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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В миреРоссияИзраильМария ЗахароваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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