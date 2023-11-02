https://ria.ru/20231102/izrail-1906892666.html
Россия шокирована данными о бомбардировке лагеря беженцев в Газе
Россия шокирована данными о бомбардировке лагеря беженцев в Газе - РИА Новости, 02.11.2023
Россия шокирована данными о бомбардировке лагеря беженцев в Газе
Россия шокирована данными о гибели мирных жителей из-за бомбардировки Израилем лагеря палестинских беженцев в Джебалии в секторе Газа, необходимо соблюдать... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:19
2023-11-02T12:19
2023-11-02T12:19
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия шокирована данными о гибели мирных жителей из-за бомбардировки Израилем лагеря палестинских беженцев в Джебалии в секторе Газа, необходимо соблюдать нормы международного гуманитарного права, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шокированы информацией о гибели большого количества мирных жителей в результате бомбардировок израильской авиацией лагеря беженцев в городе Джебалия в секторе Газа", - сказала Захарова в ходе брифинга."Вновь напоминаем о необходимости соблюдения всеми вовлеченными сторонами норм международного гуманитарного права, неприемлемости любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры", - добавила она.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906881583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Мария Захарова, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия шокирована данными о бомбардировке лагеря беженцев в Газе
МИД: Россия шокирована данными о бомбардировке Израилем лагеря беженцев в Газе
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия шокирована данными о гибели мирных жителей из-за бомбардировки Израилем лагеря палестинских беженцев в Джебалии в секторе Газа, необходимо соблюдать нормы международного гуманитарного права, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Шокированы информацией о гибели большого количества мирных жителей в результате бомбардировок израильской авиацией лагеря беженцев в городе Джебалия в секторе Газа", - сказала Захарова
в ходе брифинга.
"Вновь напоминаем о необходимости соблюдения всеми вовлеченными сторонами норм международного гуманитарного права, неприемлемости любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры", - добавила она.
Многие дипломаты США не согласны с поддержкой операции Израиля, пишут СМИ