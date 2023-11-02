https://ria.ru/20231102/izrail-1906881583.html

Многие дипломаты США не согласны с поддержкой операции Израиля, пишут СМИ

Многие дипломаты США не согласны с поддержкой операции Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2023

Многие дипломаты США не согласны с поддержкой операции Израиля, пишут СМИ

Многие американские дипломаты не согласны с поддержкой Вашингтоном масштабной военной операции Израиля в секторе Газа, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:41

2023-11-02T11:41

2023-11-02T11:41

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Многие американские дипломаты не согласны с поддержкой Вашингтоном масштабной военной операции Израиля в секторе Газа, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на сотрудников Госдепартамента. "Дипломатический корпус был расстроен поспешностью (президента США Джо - ред.) Байдена поддержать широкомасштабные военные операции Израиля в Газе вместо более точных и целенаправленных операций по устранению руководства ХАМАС наряду с дипломатическими усилиями по мобилизации поддержки Израиля", - сообщает издание. Согласно данным журнала, несогласие внутри госдепартамента было наиболее острым в первые две недели конфликта, когда Байден придерживался подхода на неограниченную поддержку Израиля. Ранее издание Huffington Post со ссылкой на источники сообщало, что сотрудники госдепартамента США готовят документ, критикующий политику руководства ведомства за его отношение к обострению палестино-израильского конфликта и поддержку Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231102/yunisef-1906833671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, хамас, оон, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году