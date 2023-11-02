https://ria.ru/20231102/izrail-1906877446.html

В Израиле с начала эскалации задержали 1,9 тысячи палестинцев

В Израиле с начала эскалации задержали 1,9 тысячи палестинцев - РИА Новости, 02.11.2023

В Израиле с начала эскалации задержали 1,9 тысячи палестинцев

Израильские службы безопасности задержали около 1,9 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:26

2023-11-02T11:26

2023-11-02T11:35

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Израильские службы безопасности задержали около 1,9 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных.Ранее организация сообщала, что более 1,5 тысячи палестинцев были задержаны с начала эскалации конфликта."С 7 октября зафиксировано около 1900 задержаний", - говорится в заявлении комитета.Организация также отмечает, что задержания сопровождаются систематическими пыткам в отношении палестинцев и членов их семей, а также постоянными угрозами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа