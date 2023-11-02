https://ria.ru/20231102/izrail-1906877446.html
В Израиле с начала эскалации задержали 1,9 тысячи палестинцев
В Израиле с начала эскалации задержали 1,9 тысячи палестинцев - РИА Новости, 02.11.2023
В Израиле с начала эскалации задержали 1,9 тысячи палестинцев
Израильские службы безопасности задержали около 1,9 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:26
2023-11-02T11:26
2023-11-02T11:35
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452621_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f549684294f3e71e8826417ed262e347.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Израильские службы безопасности задержали около 1,9 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных.Ранее организация сообщала, что более 1,5 тысячи палестинцев были задержаны с начала эскалации конфликта."С 7 октября зафиксировано около 1900 задержаний", - говорится в заявлении комитета.Организация также отмечает, что задержания сопровождаются систематическими пыткам в отношении палестинцев и членов их семей, а также постоянными угрозами.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e990fb1fd7fc5f6160bcee65fdce852f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В Израиле с начала эскалации задержали 1,9 тысячи палестинцев
Израильские силовики с начала эскалации задержали 1,9 тысячи палестинцев
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Израильские службы безопасности задержали около 1,9 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных.
Ранее организация сообщала, что более 1,5 тысячи палестинцев были задержаны с начала эскалации конфликта.
"С 7 октября зафиксировано около 1900 задержаний", - говорится в заявлении комитета.
Организация также отмечает, что задержания сопровождаются систематическими пыткам в отношении палестинцев и членов их семей, а также постоянными угрозами.
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС