Рейтинг@Mail.ru
В Израиле с начала эскалации задержали 1,9 тысячи палестинцев - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 02.11.2023 (обновлено: 11:35 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/izrail-1906877446.html
В Израиле с начала эскалации задержали 1,9 тысячи палестинцев
В Израиле с начала эскалации задержали 1,9 тысячи палестинцев - РИА Новости, 02.11.2023
В Израиле с начала эскалации задержали 1,9 тысячи палестинцев
Израильские службы безопасности задержали около 1,9 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:26
2023-11-02T11:35
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452621_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f549684294f3e71e8826417ed262e347.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Израильские службы безопасности задержали около 1,9 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных.Ранее организация сообщала, что более 1,5 тысячи палестинцев были задержаны с начала эскалации конфликта."С 7 октября зафиксировано около 1900 задержаний", - говорится в заявлении комитета.Организация также отмечает, что задержания сопровождаются систематическими пыткам в отношении палестинцев и членов их семей, а также постоянными угрозами.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e990fb1fd7fc5f6160bcee65fdce852f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В Израиле с начала эскалации задержали 1,9 тысячи палестинцев

Израильские силовики с начала эскалации задержали 1,9 тысячи палестинцев

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Израильские службы безопасности задержали около 1,9 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных.
Ранее организация сообщала, что более 1,5 тысячи палестинцев были задержаны с начала эскалации конфликта.
"С 7 октября зафиксировано около 1900 задержаний", - говорится в заявлении комитета.
Организация также отмечает, что задержания сопровождаются систематическими пыткам в отношении палестинцев и членов их семей, а также постоянными угрозами.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
08:00
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала