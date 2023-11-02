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Число погибших в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, сообщил Минздрав

Число погибших в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, сообщил Минздрав - РИА Новости, 02.11.2023

Число погибших в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, сообщил Минздрав

Число погибших в результате бомбардировок сектора Газа превысило восемь тысяч человек, заявил орган здравоохранения анклава. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:13

2023-11-02T09:13

2023-11-02T12:20

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате бомбардировок сектора Газа превысило восемь тысяч человек, заявил орган здравоохранения анклава."В результате атаки Израиля в секторе Газа 8 805 погибших, еще 22 240 ранены", — говорится в сообщении.При этом среди погибших более 3,6 тысячи — дети.Согласно озвученным ранее данным Минздрава Палестины, число жертв конфликта за 25 дней превысило 8,7 тысячи человек. Как отметили в ведомстве, за последние дни израильские ВВС три раза наносили удары вблизи медицинских учреждений, что привело к прекращению работы одного из медцентров и разрушениям в двух других. Сейчас на территории анклава работает только треть из имеющихся госпиталей, 16 из 35, более 50 из 72 поликлиник тоже прекратили работать из-за разрушений во время бомбежек.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году