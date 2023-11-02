https://ria.ru/20231102/izrail-1906837482.html

Израиль заявил об ударе по Ливану в ответ на пуск ракеты в сторону БПЛА

Израиль заявил об ударе по Ливану в ответ на пуск ракеты в сторону БПЛА - РИА Новости, 02.11.2023

Израиль заявил об ударе по Ливану в ответ на пуск ракеты в сторону БПЛА

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с территории Ливана был произведен пуск ракеты в сторону израильского дрона, Израиль нанес удар по месту пуска. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T05:39

2023-11-02T05:39

2023-11-02T05:39

израиль

ливан

россия

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903437412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54bc7506dd2513ddf2289be8f88b1c5d.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с территории Ливана был произведен пуск ракеты в сторону израильского дрона, Израиль нанес удар по месту пуска. Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на "Хезболлах", что движение уничтожило беспилотник Израиля над южной частью Ливана. "Сегодня ночью с территории Ливана был произведен пуск ракеты класса "земля - воздух" в сторону БПЛА ЦАХАЛ. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической ячейке, выпустившей ракету, и по месту пуска. БПЛА не пострадал", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Как отмечается, также было выявлено несколько пусков с территории Ливана в направлении района Хар-Дов и горы Хермон, снаряды упали на открытой местности. "В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по источникам пусков", - подчеркивается в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/tsakhal-1906739098.html

https://ria.ru/20231101/udar-1906820325.html

https://ria.ru/20231101/khezbollakh-1906739272.html

израиль

ливан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, ливан, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире