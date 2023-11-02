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Небензя: у СБ ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию - РИА Новости, 02.11.2023
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01:34 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/izrail-1906828491.html
Небензя: у СБ ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию
Небензя: у СБ ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию - РИА Новости, 02.11.2023
Небензя: у СБ ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию
СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа, заявил на 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T01:34
2023-11-02T01:34
россия
израиль
иран
василий небензя
оон
совет безопасности оон
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 2 ноя – РИА Новости. СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа, заявил на 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Цель наших американских коллег состоит не только в том, чтобы отвлечь внимание от провала собственной политики и переложить ответственность с больной головы на здоровую, обвинив во всех бедах Иран, "Хезболлах", и палестинскую улицу Газы", - сказал Небензя. "Их задача еще и попытаться подтянуть Совет безопасности к легитимизации наземной операции Израиля в Газе. Ведь как мы прекрасно помним по ситуации с беспилотной зоной в Ливии в 2011 году, для наших западных коллег не составило труда интерпретировать резолюцию Совета безопасности 1973 в свою пользу и развязать агрессию против Ливии", - подчеркнул постпред. По его словам, "давать подобный карт-бланш Совет не имеет права". При этом, как указал Небензя, РФ осуждает убийство израильских мирных граждан и находившихся там иностранцев. Однако, по его словам, РФ не может закрывать глаза на совершаемые Западным Иерусалимом вопиющие нарушения международного гуманитарного права в секторе Газа. "С землей равняются целые кварталы", - добавил он.
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россия, израиль, иран, василий небензя, оон, совет безопасности оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Израиль, Иран, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Небензя: у СБ ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию

Небензя: у ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский БТР направляется к границе сектора Газа
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа. Архивное фото
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ООН, 2 ноя – РИА Новости. СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа, заявил на 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Цель наших американских коллег состоит не только в том, чтобы отвлечь внимание от провала собственной политики и переложить ответственность с больной головы на здоровую, обвинив во всех бедах Иран, "Хезболлах", и палестинскую улицу Газы", - сказал Небензя.
"Их задача еще и попытаться подтянуть Совет безопасности к легитимизации наземной операции Израиля в Газе. Ведь как мы прекрасно помним по ситуации с беспилотной зоной в Ливии в 2011 году, для наших западных коллег не составило труда интерпретировать резолюцию Совета безопасности 1973 в свою пользу и развязать агрессию против Ливии", - подчеркнул постпред.
По его словам, "давать подобный карт-бланш Совет не имеет права".
При этом, как указал Небензя, РФ осуждает убийство израильских мирных граждан и находившихся там иностранцев. Однако, по его словам, РФ не может закрывать глаза на совершаемые Западным Иерусалимом вопиющие нарушения международного гуманитарного права в секторе Газа. "С землей равняются целые кварталы", - добавил он.
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Россия призвала стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие
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РоссияИзраильИранВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООНХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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