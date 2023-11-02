https://ria.ru/20231102/izrail-1906828491.html

Небензя: у СБ ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию

Небензя: у СБ ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию - РИА Новости, 02.11.2023

Небензя: у СБ ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию

СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа, заявил на 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T01:34

2023-11-02T01:34

2023-11-02T01:34

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израиль

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совет безопасности оон

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 2 ноя – РИА Новости. СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа, заявил на 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Цель наших американских коллег состоит не только в том, чтобы отвлечь внимание от провала собственной политики и переложить ответственность с больной головы на здоровую, обвинив во всех бедах Иран, "Хезболлах", и палестинскую улицу Газы", - сказал Небензя. "Их задача еще и попытаться подтянуть Совет безопасности к легитимизации наземной операции Израиля в Газе. Ведь как мы прекрасно помним по ситуации с беспилотной зоной в Ливии в 2011 году, для наших западных коллег не составило труда интерпретировать резолюцию Совета безопасности 1973 в свою пользу и развязать агрессию против Ливии", - подчеркнул постпред. По его словам, "давать подобный карт-бланш Совет не имеет права". При этом, как указал Небензя, РФ осуждает убийство израильских мирных граждан и находившихся там иностранцев. Однако, по его словам, РФ не может закрывать глаза на совершаемые Западным Иерусалимом вопиющие нарушения международного гуманитарного права в секторе Газа. "С землей равняются целые кварталы", - добавил он.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906828011.html

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россия, израиль, иран, василий небензя, оон, совет безопасности оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире