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Небензя: у СБ ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию
Небензя: у СБ ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию - РИА Новости, 02.11.2023
Небензя: у СБ ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию
СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа, заявил на 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T01:34
2023-11-02T01:34
2023-11-02T01:34
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василий небензя
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 2 ноя – РИА Новости. СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа, заявил на 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Цель наших американских коллег состоит не только в том, чтобы отвлечь внимание от провала собственной политики и переложить ответственность с больной головы на здоровую, обвинив во всех бедах Иран, "Хезболлах", и палестинскую улицу Газы", - сказал Небензя. "Их задача еще и попытаться подтянуть Совет безопасности к легитимизации наземной операции Израиля в Газе. Ведь как мы прекрасно помним по ситуации с беспилотной зоной в Ливии в 2011 году, для наших западных коллег не составило труда интерпретировать резолюцию Совета безопасности 1973 в свою пользу и развязать агрессию против Ливии", - подчеркнул постпред. По его словам, "давать подобный карт-бланш Совет не имеет права". При этом, как указал Небензя, РФ осуждает убийство израильских мирных граждан и находившихся там иностранцев. Однако, по его словам, РФ не может закрывать глаза на совершаемые Западным Иерусалимом вопиющие нарушения международного гуманитарного права в секторе Газа. "С землей равняются целые кварталы", - добавил он.
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Россия, Израиль, Иран, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Небензя: у СБ ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию
Небензя: у ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в Газе