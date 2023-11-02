https://ria.ru/20231102/izobrazheniya-1906964370.html

В горах Алтая на территории Монголии нашли древние наскальные изображения

В горах Алтая на территории Монголии нашли древние наскальные изображения - РИА Новости, 02.11.2023

В горах Алтая на территории Монголии нашли древние наскальные изображения

Российские археологии совместно с монгольскими коллегами обнаружили в горах Алтая на территории Монголии недалеко от границы с Россией наскальные изображения... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:16

2023-11-02T15:16

2023-11-02T15:16

наука

монголия

россия

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 2 ноя – РИА Новости. Российские археологии совместно с монгольскими коллегами обнаружили в горах Алтая на территории Монголии недалеко от границы с Россией наскальные изображения возрастом около 12-10 тысяч лет до нашей эры, рассказал журналистам в четверг заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Вячеслав Молодин. "Это район, прилегающий к границе с Россией напротив плато Укок. Найдено несколько археологических памятников… Среди них самый замечательный – это так называемый памятник Бага-Ойгур-5, где обнаружено святилище с древнейшими на сегодняшний день наскальными изображениями. Это так называемые изображения калгутинского стиля – конец плейстоцена - начало голоцена", - сообщил он. Молодин пояснил, что археологи нашли каменный "лоб" площадью примерно 20 на 20 метров, который использовался древними людьми для нанесения наскальных изображений. Возраст создания самых древних из них, по его словам, около 12-10 тысяч лет до нашей эры. "Было найдено более 20 замечательных композиций. Помимо типичных изображений лошадей здесь найдены изображения быков, оленей, змей. Все это образует не просто отдельные рисунки, а композиции, которые позволяют нам более предметно в ближайшем будущем говорить о ритуальной практике населения, которое в этих районах монгольского Алтая обитало", - сказал он. Ученый отметил, что подобное святилище с наскальными изображениями так называемого калгутинского стиля на территории горной системы Алтая, располагающейся как в России, так и в Монголии, было найдено впервые. "В ряде случаев мы наблюдаем, когда отдельные калгутинские изображения были перекрыты более поздними рисунками эпохи бронзы, хорошо датированными, – там изображены колесницы, лошади, человек на колеснице… На сегодняшний день, благодаря техническому оснащению удалось не только зафиксировать каждую композицию, а сделать эту фиксацию глобальной", - сказал Молодин. Он уточнил, что удалось снять горы с помощью дронов, что дало возможность с точностью до сантиметра разместить все сюжеты на плане, чтобы в дальнейшем предметно рассуждать о древних изображениях. "На основании стилистического анализа находок, изображенных в этом стиле мамонтов и носорога, на основании палимпсестов, когда эти рисунки перекрыты более поздними, мы склонны считать, что это конец плейстоцена - начало голоцена. То есть 12-10 тысяч лет до нашей эры", - добавил он.

https://ria.ru/20231019/kalendar-1903915688.html

https://ria.ru/20220908/arkheologiya-1815240692.html

монголия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монголия, россия, российская академия наук