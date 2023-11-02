https://ria.ru/20231102/italiya-1906895414.html

СМИ сообщили о реакции премьера Италии на разговор с российскими пранкерами

СМИ сообщили о реакции премьера Италии на разговор с российскими пранкерами - РИА Новости, 02.11.2023

СМИ сообщили о реакции премьера Италии на разговор с российскими пранкерами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони "вне себя" из-за разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, сообщил портал Affaritaliani cо ссылкой на близкие РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:25

2023-11-02T12:25

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РИМ, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони "вне себя" из-за разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, сообщил портал Affaritaliani cо ссылкой на близкие к политику источники. "В ближайшее время ожидаются меры, и не исключено, что голова (дипломатического советника премьера Франческо Марии. — Прим. ред.) Тало может полететь с плеч", — говорится в материале.Накануне российские пранкеры сообщили, что поговорили с Мелони, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Комментируя ситуацию на Украине, премьер Италии признала, что ВСУ не добились успеха в контрнаступлении, которое "принципиально ничего не изменило". При этом, по словам политика, от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон". Мелони отметила, что боевые действия могут затянуться на долгие годы, если Запад в ближайшее время не найдет решения для их завершения. Как добавила премьер, Италия и ее союзники близки "к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход".Кроме того, она заявила, что Киев имеет право на героизацию нацизма.Портал Affaritaliani назвал ситуацию с розыгрышем "сенсационной ошибкой, которая подвергла Мелони насмешкам со стороны россиян по такому деликатному вопросу, как украинский кризис". Как отметили в пресс-службе итальянского Совмина, офис дипсоветника Тало ввел в заблуждение "самозванец". При этом офис выразил сожаления, что Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с Мелони.Как сообщила газета la Repubblica, заявление правительственного Дворца Киджи означает, что возглавляемая Тало служба фактически взяла на себя ответственность за инцидент. Газета la Repubblica предположила, что после получения сообщения от "африканской стороны", за которую себя выдавали Лексус и Вован, персонал руководства правительства должен был оповестить о нем офис Тало. Его сотрудники, в свою очередь, были обязаны проверить будущий контакт на достоверность. Но эта процедура провалилась, "возможно, из-за недостатка времени" или несработавшего "фильтра", которым в этом случае должно было выступить представительство Италии при Африканском союзе, находящееся в Эфиопии. При этом итальянская сторона сама перезвонила Вовану и Лексусу. Телефонный разговор Мелони с ними произошел во время ее поездки на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, где она встречалась с несколькими африканскими лидерами.La Repubblica также отметила, что ситуация вокруг разговора с российскими пранкерами — "прелюдия к тому, что произойдет в ближайшее время"."Тало, будучи в шаге от выхода на пенсию, покинет свой пост по истечении срока полномочий, в течение нескольких дней. Без продления на один год, которое также было среди предположений", — написала газета.В свою очередь, внутреннее расследование продолжает устанавливать цепочку ответственности и возможные меры против сотрудников дипломатического ведомства, сыгравших роль в телефонном звонке.

https://ria.ru/20231102/meloni-1906835863.html

https://ria.ru/20231102/prank-1906824964.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231019/prankery-1903759054.html

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