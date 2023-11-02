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Исследование показало, как американцы относятся к помощи Украине - РИА Новости, 02.11.2023
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14:56 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/issledovanie-1906957285.html
Исследование показало, как американцы относятся к помощи Украине
Исследование показало, как американцы относятся к помощи Украине - РИА Новости, 02.11.2023
Исследование показало, как американцы относятся к помощи Украине
Более 40% американцев придерживаются мнения, согласно которому США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное компанией Gallup. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:56
2023-11-02T14:56
в мире
украина
сша
киев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 40% американцев придерживаются мнения, согласно которому США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное компанией Gallup. &quot;41% американцев говорят, что США делают слишком много&quot;, - говорится в исследовании. Подобного мнения в августе придерживались 24% человек.При этом на данный момент 25% американцев полагают, что США делают недостаточно, а 33% нынешний уровень поддержки Киева устраивает. Отмечается, что мнение о чрезмерном содействии Украине разделяют 62% республиканцев, 44% независимых избирателей и 14% демократов. Информация собиралась с 4 по 16 октября. В исследовании не указывается, сколько человек приняли в нем участие.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903979257.html
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в мире, украина, сша, киев
В мире, Украина, США, Киев
Исследование показало, как американцы относятся к помощи Украине

Исследование: 41% американцев считают, что США делают слишком много для Украине

© AP Photo / Mary AltafferЛюди на фоне американского флага
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Люди на фоне американского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 40% американцев придерживаются мнения, согласно которому США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное компанией Gallup.
«

"41% американцев говорят, что США делают слишком много", - говорится в исследовании. Подобного мнения в августе придерживались 24% человек.

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При этом на данный момент 25% американцев полагают, что США делают недостаточно, а 33% нынешний уровень поддержки Киева устраивает.
Отмечается, что мнение о чрезмерном содействии Украине разделяют 62% республиканцев, 44% независимых избирателей и 14% демократов.
Информация собиралась с 4 по 16 октября. В исследовании не указывается, сколько человек приняли в нем участие.
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