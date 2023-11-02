https://ria.ru/20231102/issledovanie-1906957285.html
Исследование показало, как американцы относятся к помощи Украине
Исследование показало, как американцы относятся к помощи Украине - РИА Новости, 02.11.2023
Исследование показало, как американцы относятся к помощи Украине
Более 40% американцев придерживаются мнения, согласно которому США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное компанией Gallup. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:56
2023-11-02T14:56
2023-11-02T14:56
в мире
украина
сша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104609/12/1046091267_0:207:3954:2431_1920x0_80_0_0_37213cb3cd051875652ee98ad1e2367e.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 40% американцев придерживаются мнения, согласно которому США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное компанией Gallup. "41% американцев говорят, что США делают слишком много", - говорится в исследовании. Подобного мнения в августе придерживались 24% человек.При этом на данный момент 25% американцев полагают, что США делают недостаточно, а 33% нынешний уровень поддержки Киева устраивает. Отмечается, что мнение о чрезмерном содействии Украине разделяют 62% республиканцев, 44% независимых избирателей и 14% демократов. Информация собиралась с 4 по 16 октября. В исследовании не указывается, сколько человек приняли в нем участие.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903979257.html
https://ria.ru/20231025/bayden-1905268538.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104609/12/1046091267_220:0:3735:2636_1920x0_80_0_0_35d85e158eb6e664e529fc9d1955f59f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев
В мире, Украина, США, Киев
Исследование показало, как американцы относятся к помощи Украине
Исследование: 41% американцев считают, что США делают слишком много для Украине