https://ria.ru/20231102/issledovanie-1906957285.html

Исследование показало, как американцы относятся к помощи Украине

Исследование показало, как американцы относятся к помощи Украине - РИА Новости, 02.11.2023

Исследование показало, как американцы относятся к помощи Украине

Более 40% американцев придерживаются мнения, согласно которому США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное компанией Gallup. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:56

2023-11-02T14:56

2023-11-02T14:56

в мире

украина

сша

киев

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 40% американцев придерживаются мнения, согласно которому США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное компанией Gallup. "41% американцев говорят, что США делают слишком много", - говорится в исследовании. Подобного мнения в августе придерживались 24% человек.При этом на данный момент 25% американцев полагают, что США делают недостаточно, а 33% нынешний уровень поддержки Киева устраивает. Отмечается, что мнение о чрезмерном содействии Украине разделяют 62% республиканцев, 44% независимых избирателей и 14% демократов. Информация собиралась с 4 по 16 октября. В исследовании не указывается, сколько человек приняли в нем участие.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903979257.html

https://ria.ru/20231025/bayden-1905268538.html

украина

сша

киев

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в мире, украина, сша, киев