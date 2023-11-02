https://ria.ru/20231102/ispytaniya-1906832897.html

Пентагон подорвал в небе МБР Minuteman III из-за "аномалии"

Пентагон подорвал в небе МБР Minuteman III из-за "аномалии" - РИА Новости, 02.11.2023

Пентагон подорвал в небе МБР Minuteman III из-за "аномалии"

Американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за неполадок, возникших при испытательном... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T03:17

2023-11-02T03:17

2023-11-02T03:53

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тихий океан

калифорния

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за неполадок, возникших при испытательном пуске, говорится в заявлении ВВС США."(Подразделение) Space Launch Delta безопасным образом ликвидировали МБР Minuteman III над Тихим океаном... из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния", - говорится в заявлении.Для выяснения причин "аномалии" создана комиссия из представителей профильных ведомств. Военные говорят, что пуск, несмотря на неудачу, обеспечил их данными, важными для поддержания боеготовности МБР."Демонстрация готовности ядерных сил"Предыдущий пуск Minuteman III с базы космических сил "Ванденберг" состоялся в ночь на 6 сентября. Ракета была оснащена разделяющейся головной частью с тремя блоками индивидуального наведения.В Пентагоне уверяли, что пуск ракеты с базы Ванденберг в штате Калифорнии носил рутинный характер и был призван продемонстрировать, что потенциал ядерного сдерживания США "надежен и эффективен".Как заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, целью испытательного запуска ракеты является демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания. "Это испытание носит штатный характер, оно было запланировано несколько лет назад", - добавил он.Необходимы для поддержания статусаИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США хотя и плановые, но проводятся после комплексных российских учений стратегических сил сдерживания и необходимы американцам для подтверждения статуса ядерной державы, заявил ранее РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков."Это плановое мероприятие по продлению срока службы баллистических ракет. В партии из ракет одного года выпуска берут одну и проводят тестовый запуск без боевой части для проверки ее пригодности для дальнейшей эксплуатации. Проверяется ее телеметрия, выход на орбиту, точность траектории и попадания в цель", - сообщил Леонков.По его словам, были сведения, что последние несколько пусков проходили не из шахтных пусковых установок, а с наземных стартовых пусковых установок ракет из наличия на складах хранения, где есть также некоторое количество Minuteman III."Есть в этом и элемент "ответки" нашим испытаниям, когда недавно были запущены ракета "Синева" с подводной лодки, "Ярс" с подвижного грунтового ракетного комплекса, крылатые ракеты со стратегических ракетоносцев Ту-95. То есть США сейчас нужно показать, что с ядерными мускулами у них все хорошо. Но они запускают старые ракеты, которые уже превышают все запланированные ранее сроки эксплуатации", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20231013/ssha-1902418773.html

https://ria.ru/20230829/boezaryady-1893017465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

сша, тихий океан, калифорния, алексей леонков, патрик райдер, министерство обороны сша, ту-95, в мире