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Пентагон подорвал в небе МБР Minuteman III из-за "аномалии" - РИА Новости, 02.11.2023
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03:17 02.11.2023 (обновлено: 03:53 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/ispytaniya-1906832897.html
Пентагон подорвал в небе МБР Minuteman III из-за "аномалии"
Пентагон подорвал в небе МБР Minuteman III из-за "аномалии" - РИА Новости, 02.11.2023
Пентагон подорвал в небе МБР Minuteman III из-за "аномалии"
Американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за неполадок, возникших при испытательном... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T03:17
2023-11-02T03:53
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за неполадок, возникших при испытательном пуске, говорится в заявлении ВВС США."(Подразделение) Space Launch Delta безопасным образом ликвидировали МБР Minuteman III над Тихим океаном... из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния", - говорится в заявлении.Для выяснения причин "аномалии" создана комиссия из представителей профильных ведомств. Военные говорят, что пуск, несмотря на неудачу, обеспечил их данными, важными для поддержания боеготовности МБР."Демонстрация готовности ядерных сил"Предыдущий пуск Minuteman III с базы космических сил "Ванденберг" состоялся в ночь на 6 сентября. Ракета была оснащена разделяющейся головной частью с тремя блоками индивидуального наведения.В Пентагоне уверяли, что пуск ракеты с базы Ванденберг в штате Калифорнии носил рутинный характер и был призван продемонстрировать, что потенциал ядерного сдерживания США "надежен и эффективен".Как заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, целью испытательного запуска ракеты является демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания. "Это испытание носит штатный характер, оно было запланировано несколько лет назад", - добавил он.Необходимы для поддержания статусаИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США хотя и плановые, но проводятся после комплексных российских учений стратегических сил сдерживания и необходимы американцам для подтверждения статуса ядерной державы, заявил ранее РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков."Это плановое мероприятие по продлению срока службы баллистических ракет. В партии из ракет одного года выпуска берут одну и проводят тестовый запуск без боевой части для проверки ее пригодности для дальнейшей эксплуатации. Проверяется ее телеметрия, выход на орбиту, точность траектории и попадания в цель", - сообщил Леонков.По его словам, были сведения, что последние несколько пусков проходили не из шахтных пусковых установок, а с наземных стартовых пусковых установок ракет из наличия на складах хранения, где есть также некоторое количество Minuteman III."Есть в этом и элемент "ответки" нашим испытаниям, когда недавно были запущены ракета "Синева" с подводной лодки, "Ярс" с подвижного грунтового ракетного комплекса, крылатые ракеты со стратегических ракетоносцев Ту-95. То есть США сейчас нужно показать, что с ядерными мускулами у них все хорошо. Но они запускают старые ракеты, которые уже превышают все запланированные ранее сроки эксплуатации", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20231013/ssha-1902418773.html
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сша, тихий океан, калифорния, алексей леонков, патрик райдер, министерство обороны сша, ту-95, в мире
США, Тихий океан, Калифорния, Алексей Леонков, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Ту-95, В мире
Пентагон подорвал в небе МБР Minuteman III из-за "аномалии"

ВВС США: испытательный пуск МБР Minuteman III прерван в воздухе из-за аномалии

© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley BosterТранспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley Boster
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за неполадок, возникших при испытательном пуске, говорится в заявлении ВВС США.
«
"(Подразделение) Space Launch Delta безопасным образом ликвидировали МБР Minuteman III над Тихим океаном... из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния", - говорится в заявлении.
Для выяснения причин "аномалии" создана комиссия из представителей профильных ведомств. Военные говорят, что пуск, несмотря на неудачу, обеспечил их данными, важными для поддержания боеготовности МБР.

"Демонстрация готовности ядерных сил"

Предыдущий пуск Minuteman III с базы космических сил "Ванденберг" состоялся в ночь на 6 сентября. Ракета была оснащена разделяющейся головной частью с тремя блоками индивидуального наведения.
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В США призвали к количественным изменениям в ядерных силах
13 октября, 06:05
В Пентагоне уверяли, что пуск ракеты с базы Ванденберг в штате Калифорнии носил рутинный характер и был призван продемонстрировать, что потенциал ядерного сдерживания США "надежен и эффективен".
Как заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, целью испытательного запуска ракеты является демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания. "Это испытание носит штатный характер, оно было запланировано несколько лет назад", - добавил он.

Необходимы для поддержания статуса

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США хотя и плановые, но проводятся после комплексных российских учений стратегических сил сдерживания и необходимы американцам для подтверждения статуса ядерной державы, заявил ранее РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
"Это плановое мероприятие по продлению срока службы баллистических ракет. В партии из ракет одного года выпуска берут одну и проводят тестовый запуск без боевой части для проверки ее пригодности для дальнейшей эксплуатации. Проверяется ее телеметрия, выход на орбиту, точность траектории и попадания в цель", - сообщил Леонков.
По его словам, были сведения, что последние несколько пусков проходили не из шахтных пусковых установок, а с наземных стартовых пусковых установок ракет из наличия на складах хранения, где есть также некоторое количество Minuteman III.
"Есть в этом и элемент "ответки" нашим испытаниям, когда недавно были запущены ракета "Синева" с подводной лодки, "Ярс" с подвижного грунтового ракетного комплекса, крылатые ракеты со стратегических ракетоносцев Ту-95. То есть США сейчас нужно показать, что с ядерными мускулами у них все хорошо. Но они запускают старые ракеты, которые уже превышают все запланированные ранее сроки эксплуатации", - отметил эксперт.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
МИД России: США рано или поздно проведут ядерные испытания новых боезарядов
29 августа, 21:00
 
СШАТихий океанКалифорнияАлексей ЛеонковПатрик РайдерМинистерство обороны СШАТу-95В мире
 
 
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