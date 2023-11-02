https://ria.ru/20231102/integratsiya-1906919205.html

Мезенцев: процесс углубленной интеграции Белоруссии и РФ идет успешно

Мезенцев: процесс углубленной интеграции Белоруссии и РФ идет успешно - РИА Новости, 02.11.2023

Мезенцев: процесс углубленной интеграции Белоруссии и РФ идет успешно

Процесс углубленной экономической интеграции Белоруссии и РФ идет успешно, это во многом пример для СНГ и ЕАЭС, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:06

2023-11-02T13:06

2023-11-02T13:06

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

евразийский экономический союз

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_052c63194d2c743176949eff742f31bd.jpg

МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Процесс углубленной экономической интеграции Белоруссии и РФ идет успешно, это во многом пример для СНГ и ЕАЭС, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Успешность работы, которую показывают правительства, заинтересованность и практически ежедневный обмен на различных уровнях по реализации 28 союзных программ (по углублению экономической интеграции – ред.) — это пример сплоченности Беларуси и России в условиях ожесточенного санкционного давления со стороны Запада. Выполнение поручений, которые были даны 4 ноября 2021 года президентами двух стран правительствам по исполнению этих программ, — это результат, который позволяет говорить об успешной интеграционной работе, которая во многом пример для ЕАЭС и СНГ. Поэтому… процесс углубленной интеграции двух стран идет довольно успешно", - сказал Мезенцев в интервью газете "Республика", опубликованном на ее сайте в четверг. Он подчеркнул, что этот тезис подтверждают и цифры. Госсекретарь отметил, что "рекордный оборот товаров и услуг по итогам 2022 года в размере 50 миллиардов долларов подтверждает глубокую экономическую интеграцию, формирование новых производственных цепочек, расширение масштабов торгово-экономического взаимодействия, снятие административных барьеров и ограничений". По его словам, расширение сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, нефтехимии, в сфере услуг и успешное взаимодействие на региональном уровне принципиально обеспечивают поступательный рост взаимного товарооборота Белоруссии и России: по итогам января-июля 2023 года он по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 14,7%. Поставки продукции из Белоруссии в Россию увеличились на 30,8%. Мезенцев подчеркнул, что стороны уже реализуют также 16 утвержденных совместных проектов в промышленности, обсуждаются совместные инициативы в авиастроении, производстве оборудования и комплектующих для предприятий автомобильного и сельхозмашиностроения, по ряду других направлений. Более 8 тысяч белорусских и российских предприятий связаны производственной кооперацией, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих изделий. Он добавил, что развернута работа по замещению программного обеспечения из недружественных стран на предприятиях государственного сектора экономики и проработке мер по обеспечению цифрового суверенитета Союзного государства в области промышленности. "Кооперация двух стран затрагивает и высокотехнологичные сферы, такие как космос и атомная промышленность. Повторюсь, экономическая интеграционная повестка доказала свою состоятельность", - заявил Мезенцев.

https://ria.ru/20231102/mediakholding_sg-1906917829.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, евразийский экономический союз, снг