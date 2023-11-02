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Мезенцев: процесс углубленной интеграции Белоруссии и РФ идет успешно - РИА Новости, 02.11.2023
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13:06 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/integratsiya-1906919205.html
Мезенцев: процесс углубленной интеграции Белоруссии и РФ идет успешно
Мезенцев: процесс углубленной интеграции Белоруссии и РФ идет успешно - РИА Новости, 02.11.2023
Мезенцев: процесс углубленной интеграции Белоруссии и РФ идет успешно
Процесс углубленной экономической интеграции Белоруссии и РФ идет успешно, это во многом пример для СНГ и ЕАЭС, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:06
2023-11-02T13:06
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Процесс углубленной экономической интеграции Белоруссии и РФ идет успешно, это во многом пример для СНГ и ЕАЭС, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Успешность работы, которую показывают правительства, заинтересованность и практически ежедневный обмен на различных уровнях по реализации 28 союзных программ (по углублению экономической интеграции – ред.) — это пример сплоченности Беларуси и России в условиях ожесточенного санкционного давления со стороны Запада. Выполнение поручений, которые были даны 4 ноября 2021 года президентами двух стран правительствам по исполнению этих программ, — это результат, который позволяет говорить об успешной интеграционной работе, которая во многом пример для ЕАЭС и СНГ. Поэтому… процесс углубленной интеграции двух стран идет довольно успешно", - сказал Мезенцев в интервью газете "Республика", опубликованном на ее сайте в четверг. Он подчеркнул, что этот тезис подтверждают и цифры. Госсекретарь отметил, что "рекордный оборот товаров и услуг по итогам 2022 года в размере 50 миллиардов долларов подтверждает глубокую экономическую интеграцию, формирование новых производственных цепочек, расширение масштабов торгово-экономического взаимодействия, снятие административных барьеров и ограничений". По его словам, расширение сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, нефтехимии, в сфере услуг и успешное взаимодействие на региональном уровне принципиально обеспечивают поступательный рост взаимного товарооборота Белоруссии и России: по итогам января-июля 2023 года он по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 14,7%. Поставки продукции из Белоруссии в Россию увеличились на 30,8%. Мезенцев подчеркнул, что стороны уже реализуют также 16 утвержденных совместных проектов в промышленности, обсуждаются совместные инициативы в авиастроении, производстве оборудования и комплектующих для предприятий автомобильного и сельхозмашиностроения, по ряду других направлений. Более 8 тысяч белорусских и российских предприятий связаны производственной кооперацией, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих изделий. Он добавил, что развернута работа по замещению программного обеспечения из недружественных стран на предприятиях государственного сектора экономики и проработке мер по обеспечению цифрового суверенитета Союзного государства в области промышленности. "Кооперация двух стран затрагивает и высокотехнологичные сферы, такие как космос и атомная промышленность. Повторюсь, экономическая интеграционная повестка доказала свою состоятельность", - заявил Мезенцев.
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белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, евразийский экономический союз, снг
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев, Евразийский экономический союз, СНГ

Мезенцев: процесс углубленной интеграции Белоруссии и РФ идет успешно

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Процесс углубленной экономической интеграции Белоруссии и РФ идет успешно, это во многом пример для СНГ и ЕАЭС, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Успешность работы, которую показывают правительства, заинтересованность и практически ежедневный обмен на различных уровнях по реализации 28 союзных программ (по углублению экономической интеграции – ред.) — это пример сплоченности Беларуси и России в условиях ожесточенного санкционного давления со стороны Запада. Выполнение поручений, которые были даны 4 ноября 2021 года президентами двух стран правительствам по исполнению этих программ, — это результат, который позволяет говорить об успешной интеграционной работе, которая во многом пример для ЕАЭС и СНГ. Поэтому… процесс углубленной интеграции двух стран идет довольно успешно", - сказал Мезенцев в интервью газете "Республика", опубликованном на ее сайте в четверг.
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
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Он подчеркнул, что этот тезис подтверждают и цифры. Госсекретарь отметил, что "рекордный оборот товаров и услуг по итогам 2022 года в размере 50 миллиардов долларов подтверждает глубокую экономическую интеграцию, формирование новых производственных цепочек, расширение масштабов торгово-экономического взаимодействия, снятие административных барьеров и ограничений". По его словам, расширение сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, нефтехимии, в сфере услуг и успешное взаимодействие на региональном уровне принципиально обеспечивают поступательный рост взаимного товарооборота Белоруссии и России: по итогам января-июля 2023 года он по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 14,7%. Поставки продукции из Белоруссии в Россию увеличились на 30,8%.
Мезенцев подчеркнул, что стороны уже реализуют также 16 утвержденных совместных проектов в промышленности, обсуждаются совместные инициативы в авиастроении, производстве оборудования и комплектующих для предприятий автомобильного и сельхозмашиностроения, по ряду других направлений. Более 8 тысяч белорусских и российских предприятий связаны производственной кооперацией, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих изделий.
Он добавил, что развернута работа по замещению программного обеспечения из недружественных стран на предприятиях государственного сектора экономики и проработке мер по обеспечению цифрового суверенитета Союзного государства в области промышленности.
"Кооперация двух стран затрагивает и высокотехнологичные сферы, такие как космос и атомная промышленность. Повторюсь, экономическая интеграционная повестка доказала свою состоятельность", - заявил Мезенцев.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияДмитрий МезенцевЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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