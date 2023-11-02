https://ria.ru/20231102/instrument-1906994051.html
Эксперт оценил роль Киева в разжигании межнациональной розни в России
Эксперт оценил роль Киева в разжигании межнациональной розни в России - РИА Новости, 02.11.2023
Эксперт оценил роль Киева в разжигании межнациональной розни в России
Запад ведет информационно-техническую войну против России, в качестве инструмента для создания межнациональных конфликтов внутри РФ используется, в том числе, и РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:41
2023-11-02T16:41
2023-11-02T16:42
россия
киев
владимир шаповалов
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Запад ведет информационно-техническую войну против России, в качестве инструмента для создания межнациональных конфликтов внутри РФ используется, в том числе, и киевский режим, заявил политолог и член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. "Сейчас мы находимся в очередной фазе противостояния с Западом, в рамках которой информационно-технологическая война... (набирает) обороты, и целью этой войны против России является ее уничтожение, уничтожение российской государственности", - сказал Шаповалов в ходе круглого стола ЭИСИ в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему "Сила в многообразии: как единство народов России влияет на развитие страны". А методами этой войны, по словам эксперта, являются разжигание межнациональной розни, сепаратистских настроений, поощрение и провоцирование разнообразных радикальных экстремистских и террористических движений, выступающих против России. Шаповалов добавил, что в качестве инструментов разжигания межнациональной розни и действий, направленных на распад российской цивилизации, выступает, в том числе, и киевский режим.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, киев, владимир шаповалов
Россия, Киев, Владимир Шаповалов
Эксперт оценил роль Киева в разжигании межнациональной розни в России
Эксперт назвал Киев инструментом Запада в разжигании межнациональной розни в РФ
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Запад ведет информационно-техническую войну против России, в качестве инструмента для создания межнациональных конфликтов внутри РФ используется, в том числе, и киевский режим, заявил политолог и член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.
«
"Сейчас мы находимся в очередной фазе противостояния с Западом, в рамках которой информационно-технологическая война... (набирает) обороты, и целью этой войны против России является ее уничтожение, уничтожение российской государственности", - сказал Шаповалов в ходе круглого стола ЭИСИ в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему "Сила в многообразии: как единство народов России влияет на развитие страны".
А методами этой войны, по словам эксперта, являются разжигание межнациональной розни, сепаратистских настроений, поощрение и провоцирование разнообразных радикальных экстремистских и террористических движений, выступающих против России.
Шаповалов добавил, что в качестве инструментов разжигания межнациональной розни и действий, направленных на распад российской цивилизации, выступает, в том числе, и киевский режим.
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