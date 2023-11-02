https://ria.ru/20231102/instrument-1906994051.html

Эксперт оценил роль Киева в разжигании межнациональной розни в России

Эксперт оценил роль Киева в разжигании межнациональной розни в России - РИА Новости, 02.11.2023

Эксперт оценил роль Киева в разжигании межнациональной розни в России

Запад ведет информационно-техническую войну против России, в качестве инструмента для создания межнациональных конфликтов внутри РФ используется, в том числе, и РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:41

2023-11-02T16:41

2023-11-02T16:42

россия

киев

владимир шаповалов

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Запад ведет информационно-техническую войну против России, в качестве инструмента для создания межнациональных конфликтов внутри РФ используется, в том числе, и киевский режим, заявил политолог и член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. "Сейчас мы находимся в очередной фазе противостояния с Западом, в рамках которой информационно-технологическая война... (набирает) обороты, и целью этой войны против России является ее уничтожение, уничтожение российской государственности", - сказал Шаповалов в ходе круглого стола ЭИСИ в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему "Сила в многообразии: как единство народов России влияет на развитие страны". А методами этой войны, по словам эксперта, являются разжигание межнациональной розни, сепаратистских настроений, поощрение и провоцирование разнообразных радикальных экстремистских и террористических движений, выступающих против России. Шаповалов добавил, что в качестве инструментов разжигания межнациональной розни и действий, направленных на распад российской цивилизации, выступает, в том числе, и киевский режим.

https://ria.ru/20231030/katastrofa-1906055735.html

россия

киев

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россия, киев, владимир шаповалов