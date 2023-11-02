Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил роль Киева в разжигании межнациональной розни в России - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 02.11.2023 (обновлено: 16:42 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/instrument-1906994051.html
Эксперт оценил роль Киева в разжигании межнациональной розни в России
Эксперт оценил роль Киева в разжигании межнациональной розни в России - РИА Новости, 02.11.2023
Эксперт оценил роль Киева в разжигании межнациональной розни в России
Запад ведет информационно-техническую войну против России, в качестве инструмента для создания межнациональных конфликтов внутри РФ используется, в том числе, и РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:41
2023-11-02T16:42
россия
киев
владимир шаповалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Запад ведет информационно-техническую войну против России, в качестве инструмента для создания межнациональных конфликтов внутри РФ используется, в том числе, и киевский режим, заявил политолог и член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. "Сейчас мы находимся в очередной фазе противостояния с Западом, в рамках которой информационно-технологическая война... (набирает) обороты, и целью этой войны против России является ее уничтожение, уничтожение российской государственности", - сказал Шаповалов в ходе круглого стола ЭИСИ в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему "Сила в многообразии: как единство народов России влияет на развитие страны". А методами этой войны, по словам эксперта, являются разжигание межнациональной розни, сепаратистских настроений, поощрение и провоцирование разнообразных радикальных экстремистских и террористических движений, выступающих против России. Шаповалов добавил, что в качестве инструментов разжигания межнациональной розни и действий, направленных на распад российской цивилизации, выступает, в том числе, и киевский режим.
https://ria.ru/20231030/katastrofa-1906055735.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f305644dd6dd1007ed09c92a4cfa024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, владимир шаповалов
Россия, Киев, Владимир Шаповалов
Эксперт оценил роль Киева в разжигании межнациональной розни в России

Эксперт назвал Киев инструментом Запада в разжигании межнациональной розни в РФ

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Запад ведет информационно-техническую войну против России, в качестве инструмента для создания межнациональных конфликтов внутри РФ используется, в том числе, и киевский режим, заявил политолог и член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.
«
"Сейчас мы находимся в очередной фазе противостояния с Западом, в рамках которой информационно-технологическая война... (набирает) обороты, и целью этой войны против России является ее уничтожение, уничтожение российской государственности", - сказал Шаповалов в ходе круглого стола ЭИСИ в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему "Сила в многообразии: как единство народов России влияет на развитие страны".
А методами этой войны, по словам эксперта, являются разжигание межнациональной розни, сепаратистских настроений, поощрение и провоцирование разнообразных радикальных экстремистских и террористических движений, выступающих против России.
Шаповалов добавил, что в качестве инструментов разжигания межнациональной розни и действий, направленных на распад российской цивилизации, выступает, в том числе, и киевский режим.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
"Катастрофа для Украины". В США заявили о провале Киева на передовой
30 октября, 02:19
 
РоссияКиевВладимир Шаповалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала