https://ria.ru/20231102/impichment-1907058059.html

Палата представителей скоро примет решение по процедуре импичмента Байдену

Палата представителей скоро примет решение по процедуре импичмента Байдену - РИА Новости, 02.11.2023

Палата представителей скоро примет решение по процедуре импичмента Байдену

Палата представителей США очень скоро примет решение в рамках продолжающегося расследования по процедуре импичмента президента страны Джо Байдена, заявил в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T20:55

2023-11-02T20:55

2023-11-02T20:55

в мире

джо байден

майк джонсон

кевин маккарти

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/72/1499687211_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_c93e4ae546bc0f4abbd66c4b8fa167d6.jpg

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Палата представителей США очень скоро примет решение в рамках продолжающегося расследования по процедуре импичмента президента страны Джо Байдена, заявил в четверг спикер палаты Майк Джонсон. "Я считаю, что очень скоро мы окажемся в точке принятия решения относительно этого", - сообщил он журналистам на вопрос о продолжающемся расследовании в рамках процедуры импичмента Байдена. Джонсон добавил, что конгрессмены при принятии решений "намерены следовать доказательствам" и отметил, что не намерен "предопределять" дальнейшие действия. Контролирующие палату представителей республиканцы подозревают Байдена в коррупции и злоупотреблении служебным положением и на этом основании начали процедуру импичмента еще при бывшем спикере палаты представителей Кевине Маккарти. Профильный комитет в палате расследует, главным образом, вопрос о том, получал ли Байден выгоду от деловых операций своего сына Хантера. Обвинения касаются периода пребывания Байдена на посту вице-президента США (2009-2017 годы). Байден неоднократно категорично отвергал все обвинения, а в Белом доме называли расследование связей главы государства с бизнесом его сына "экстремальной политикой в худшем виде".

https://ria.ru/20231102/bayden-1906837241.html

https://ria.ru/20231102/pushkov-1906839555.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, майк джонсон, кевин маккарти, сша