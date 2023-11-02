Палата представителей скоро примет решение по процедуре импичмента Байдену
Палата представителей скоро примет решение в рамках процедуры импичмента Байдену
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Палата представителей США очень скоро примет решение в рамках продолжающегося расследования по процедуре импичмента президента страны Джо Байдена, заявил в четверг спикер палаты Майк Джонсон.
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"Я считаю, что очень скоро мы окажемся в точке принятия решения относительно этого", - сообщил он журналистам на вопрос о продолжающемся расследовании в рамках процедуры импичмента Байдена.
Джонсон добавил, что конгрессмены при принятии решений "намерены следовать доказательствам" и отметил, что не намерен "предопределять" дальнейшие действия.
Контролирующие палату представителей республиканцы подозревают Байдена в коррупции и злоупотреблении служебным положением и на этом основании начали процедуру импичмента еще при бывшем спикере палаты представителей Кевине Маккарти. Профильный комитет в палате расследует, главным образом, вопрос о том, получал ли Байден выгоду от деловых операций своего сына Хантера. Обвинения касаются периода пребывания Байдена на посту вице-президента США (2009-2017 годы).
Байден неоднократно категорично отвергал все обвинения, а в Белом доме называли расследование связей главы государства с бизнесом его сына "экстремальной политикой в худшем виде".