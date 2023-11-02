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Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение ИИ за использование ее образа - РИА Новости, 02.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:12 02.11.2023 (обновлено: 12:18 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/ii-1906889965.html
Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение ИИ за использование ее образа
Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение ИИ за использование ее образа - РИА Новости, 02.11.2023
Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение ИИ за использование ее образа
Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ) за использование ее имени и образа в рекламных... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:12
2023-11-02T12:18
культура
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ) за использование ее имени и образа в рекламных целях, сообщает издание Variety. &quot;Скарлетт Йоханссон подала иск в суд на приложение (на основе) ИИ, которое использовало ее имя и образ в онлайн-рекламе без ее разрешения&quot;, – пишет журнал со ссылкой на представителей актрисы.По информации издания, на странице в социальной сети X приложения Lisa AI: 90s Yearbook &amp; Avatar был опубликован рекламный ролик, для которого использовался старый клип с участием актрисы, а также изображение и голос, сгенерированные искусственным интеллектом и напоминающие саму Йоханссон. Журнал отмечает, что реклама, по всей видимости, уже удалена, компания-разработчик ситуацию не комментирует. &quot;Мы не относимся к таким вещам легкомысленно. В соответствии с нашим обычным порядком действий в таких обстоятельствах, мы воспользуемся всеми доступными нам средствами защиты прав&quot;, – заявил журналу адвокат актрисы Кэвин Йорн.Ранее с призывом защитить свои права от возможных угроз со стороны искусственного интеллекта также выступили члены американского профсоюза работников кино, радио и телевидения SAG-AFTRA, организовавшие первую за 40 лет забастовку. В числе их требований, в частности, был озвучен запрет на использование оцифрованных изображений актеров без их согласия.
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скарлетт йоханссон, культура, новости культуры
Культура, Скарлетт Йоханссон, Культура, Новости культуры
Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение ИИ за использование ее образа

Актриса Йоханссон подала в суд на приложение ИИ за использование ее образа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Скарлетт Йоханссон
Актриса Скарлетт Йоханссон - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Скарлетт Йоханссон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ) за использование ее имени и образа в рекламных целях, сообщает издание Variety.
«

"Скарлетт Йоханссон подала иск в суд на приложение (на основе) ИИ, которое использовало ее имя и образ в онлайн-рекламе без ее разрешения", – пишет журнал со ссылкой на представителей актрисы.

По информации издания, на странице в социальной сети X приложения Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar был опубликован рекламный ролик, для которого использовался старый клип с участием актрисы, а также изображение и голос, сгенерированные искусственным интеллектом и напоминающие саму Йоханссон.
Журнал отмечает, что реклама, по всей видимости, уже удалена, компания-разработчик ситуацию не комментирует.
«

"Мы не относимся к таким вещам легкомысленно. В соответствии с нашим обычным порядком действий в таких обстоятельствах, мы воспользуемся всеми доступными нам средствами защиты прав", – заявил журналу адвокат актрисы Кэвин Йорн.

Ранее с призывом защитить свои права от возможных угроз со стороны искусственного интеллекта также выступили члены американского профсоюза работников кино, радио и телевидения SAG-AFTRA, организовавшие первую за 40 лет забастовку. В числе их требований, в частности, был озвучен запрет на использование оцифрованных изображений актеров без их согласия.
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