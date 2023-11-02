https://ria.ru/20231102/ii-1906889965.html

Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение ИИ за использование ее образа

Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение ИИ за использование ее образа - РИА Новости, 02.11.2023

Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение ИИ за использование ее образа

Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ) за использование ее имени и образа в рекламных... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:12

2023-11-02T12:12

2023-11-02T12:18

культура

скарлетт йоханссон

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ) за использование ее имени и образа в рекламных целях, сообщает издание Variety. "Скарлетт Йоханссон подала иск в суд на приложение (на основе) ИИ, которое использовало ее имя и образ в онлайн-рекламе без ее разрешения", – пишет журнал со ссылкой на представителей актрисы.По информации издания, на странице в социальной сети X приложения Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar был опубликован рекламный ролик, для которого использовался старый клип с участием актрисы, а также изображение и голос, сгенерированные искусственным интеллектом и напоминающие саму Йоханссон. Журнал отмечает, что реклама, по всей видимости, уже удалена, компания-разработчик ситуацию не комментирует. "Мы не относимся к таким вещам легкомысленно. В соответствии с нашим обычным порядком действий в таких обстоятельствах, мы воспользуемся всеми доступными нам средствами защиты прав", – заявил журналу адвокат актрисы Кэвин Йорн.Ранее с призывом защитить свои права от возможных угроз со стороны искусственного интеллекта также выступили члены американского профсоюза работников кино, радио и телевидения SAG-AFTRA, организовавшие первую за 40 лет забастовку. В числе их требований, в частности, был озвучен запрет на использование оцифрованных изображений актеров без их согласия.

https://ria.ru/20231021/ii-1904323778.html

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Роман Харрасов

скарлетт йоханссон, культура, новости культуры