https://ria.ru/20231102/gumpomosch-1906837063.html

В сектор Газа в среду въехал 61 грузовик с гумпомощью, сообщили СМИ

В сектор Газа в среду въехал 61 грузовик с гумпомощью, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2023

В сектор Газа в среду въехал 61 грузовик с гумпомощью, сообщили СМИ

Шестьдесят один грузовик с гуманитарной помощью въехал в сектор Газа из Египта через КПП "Рафах" в среду, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T05:24

2023-11-02T05:24

2023-11-02T05:24

израиль

египет

россия

владимир путин

раф

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904318072_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_1e38324a98827574982ed66849d5bdcb.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Шестьдесят один грузовик с гуманитарной помощью въехал в сектор Газа из Египта через КПП "Рафах" в среду, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильского координатора правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT). "Через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в Газу въехал 61 грузовик с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на ведомство. По данным ведомства, грузовики пересекли КПП в среду, в них находятся продукты питания, вода и медикаменты. Первый конвой с гуманитарной помощью прибыл из Египта в Газу 21 октября. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. Во вторник глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что число грузовиков, доставивших помощь с территории Египта в Газу через "Рафах", на тот момент достигло 250. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/bayden-1906834515.html

https://ria.ru/20231031/gumpomosch-1906536467.html

израиль

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, египет, россия, владимир путин, раф, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире