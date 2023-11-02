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Сектор Газа в среду и четверг покинули 79 граждан США - РИА Новости, 02.11.2023
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21:19 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/grazhdan-1907061391.html
Сектор Газа в среду и четверг покинули 79 граждан США
Сектор Газа в среду и четверг покинули 79 граждан США - РИА Новости, 02.11.2023
Сектор Газа в среду и четверг покинули 79 граждан США
Сектор Газа в четверг покинули 74 граждан США, в среду - пятеро, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T21:19
2023-11-02T21:19
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Сектор Газа в четверг покинули 74 граждан США, в среду - пятеро, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, в четверг большое количество американцев смогли покинуть Газу. "На египетскую сторону прибыли 74 гражданина США и членов их семей", - сказал Кирби в ходе брифинга. Он добавил, что накануне сектор Газа покинули пять американцев. Число граждан США, покинувших анклав, меняется в "реальном времени", отметил представитель Белого дома. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/pauzy-1907049718.html
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в мире, израиль, сша, россия, владимир путин, джон кирби, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Россия, Владимир Путин, Джон Кирби, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сектор Газа в среду и четверг покинули 79 граждан США

Белый дом: в среду и четверг газу покинули 79 граждан США

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Сектор Газа в четверг покинули 74 граждан США, в среду - пятеро, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
По его словам, в четверг большое количество американцев смогли покинуть Газу.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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"На египетскую сторону прибыли 74 гражданина США и членов их семей", - сказал Кирби в ходе брифинга.
Он добавил, что накануне сектор Газа покинули пять американцев.
Число граждан США, покинувших анклав, меняется в "реальном времени", отметил представитель Белого дома.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Пострадавший в секторе Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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Вчера, 20:22
 
В миреИзраильСШАРоссияВладимир ПутинДжон КирбиООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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