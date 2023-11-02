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Два туристических проекта получили гранты от Фонда развития Югры - РИА Новости, 02.11.2023
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:01 02.11.2023 (обновлено: 15:22 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/granty-1906959862.html
Два туристических проекта получили гранты от Фонда развития Югры
Два туристических проекта получили гранты от Фонда развития Югры - РИА Новости, 02.11.2023
Два туристических проекта получили гранты от Фонда развития Югры
Экспертный совет Фонда развития Югры одобрил предоставление финансовой поддержки двум проектам Югры в форме грантов на развитие туристской инфраструктуры и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:01
2023-11-02T15:22
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Экспертный совет Фонда развития Югры одобрил предоставление финансовой поддержки двум проектам Югры в форме грантов на развитие туристской инфраструктуры и совершенствование туристских услуг на общую сумму в 9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Фонда. Конкурс на грантовую поддержку туристических проектов стартовал 17 августа. Фонд развития Югры принимал заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по трем ценовым номинациям: 5 миллионов рублей, 4 миллиона рублей и 3 миллиона рублей. На конкурсный отбор поступило 16 заявок, экспертной группой были рассмотрены проекты по правовому, финансово-экономическому анализу, а также анализу туристской привлекательности, с указанием отрицательных и положительных сторон проекта. Отмечается, что в результате отбора только два проекта смогли получить финансовую поддержку. Так, грант в размере 5 миллионов рублей получил инвестиционный проект по развитию базы отдыха "Усадьба" в Советском районе. За счет этих средств предусмотрено строительство гостиничного блока с суточным размещением до 20 человек дополнительно. Помимо этого, грант в размере 4 миллионов рублей получила индивидуальный предприниматель на реализацию инвестиционного проекта "Строительство глэмпинга на базе отдыха "ЛангеЯр" в городе Лангепасе. Средства будут направлены на покупку и монтаж двухэтажного дома в формате "А-фрейм" площадью 60 квадратных метров. "Оба проекта имеют выгодное месторасположение, развитую инфраструктуру необходимую для приема гостей с проживанием. Грантовая поддержка позволит увеличить поток туристов и оценить красоту югорской природы. В Советском районе прекрасный сосновый бор и живописные виды озера Светлое. А гостевой дом со своей уникальной "А-фрейм" формой станет первым подобным туристическим объектом в Лангепасе", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда развития Югры Романа Колупаева.
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роман колупаев, ханты-мансийский автономный округ, лангепас, новости - туризм
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Роман Колупаев, Ханты-Мансийский автономный округ, Лангепас, Новости - Туризм

Два туристических проекта получили гранты от Фонда развития Югры

© Фото : официальный сайт Администрации города ЛангепасГород Лангепас
Город Лангепас - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : официальный сайт Администрации города Лангепас
Город Лангепас. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Экспертный совет Фонда развития Югры одобрил предоставление финансовой поддержки двум проектам Югры в форме грантов на развитие туристской инфраструктуры и совершенствование туристских услуг на общую сумму в 9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Фонда.
Конкурс на грантовую поддержку туристических проектов стартовал 17 августа. Фонд развития Югры принимал заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по трем ценовым номинациям: 5 миллионов рублей, 4 миллиона рублей и 3 миллиона рублей. На конкурсный отбор поступило 16 заявок, экспертной группой были рассмотрены проекты по правовому, финансово-экономическому анализу, а также анализу туристской привлекательности, с указанием отрицательных и положительных сторон проекта.
Отмечается, что в результате отбора только два проекта смогли получить финансовую поддержку. Так, грант в размере 5 миллионов рублей получил инвестиционный проект по развитию базы отдыха "Усадьба" в Советском районе. За счет этих средств предусмотрено строительство гостиничного блока с суточным размещением до 20 человек дополнительно.
Помимо этого, грант в размере 4 миллионов рублей получила индивидуальный предприниматель на реализацию инвестиционного проекта "Строительство глэмпинга на базе отдыха "ЛангеЯр" в городе Лангепасе. Средства будут направлены на покупку и монтаж двухэтажного дома в формате "А-фрейм" площадью 60 квадратных метров.
"Оба проекта имеют выгодное месторасположение, развитую инфраструктуру необходимую для приема гостей с проживанием. Грантовая поддержка позволит увеличить поток туристов и оценить красоту югорской природы. В Советском районе прекрасный сосновый бор и живописные виды озера Светлое. А гостевой дом со своей уникальной "А-фрейм" формой станет первым подобным туристическим объектом в Лангепасе", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда развития Югры Романа Колупаева.
Сургут - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоман КолупаевХанты-Мансийский автономный округЛангепасНовости - Туризм
 
 
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