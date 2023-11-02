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Руденя вручил жителям Верхневолжья госнаграды перед Днем народного единства - РИА Новости, 02.11.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
13:31 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/gosnagrady-1906927723.html
Руденя вручил жителям Верхневолжья госнаграды перед Днем народного единства
Руденя вручил жителям Верхневолжья госнаграды перед Днем народного единства - РИА Новости, 02.11.2023
Руденя вручил жителям Верхневолжья госнаграды перед Днем народного единства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии Дня народного единства вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, а также... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:31
2023-11-02T13:31
тверская область
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии Дня народного единства вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, а также паспорта юным гражданам, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Во все исторические эпохи сплоченность, мужество и преданность Отчизне были отличительной чертой жителей большой тверской земли. Мы сохраняем православную веру, нашу государственность, национальную идентичность. Самое главное – мы большая сильная страна. И наша основная сила – единство народа", – цитирует пресс-служба слова Рудени. Госнаграды вручены специалистам предприятий оборонно-промышленной отрасли, промышленности, сфер здравоохранения и образования. Почетные знаки Тверской области "Слава Матери" и "Слава Отца" глава региона вручил Екатерине Горбачевой из Лихославльского округа и Владимиру Исаеву из города Твери. В их семьях воспитывается по 5 детей, добавили в пресс-службе. Нагрудным знаком "За заслуги в развитии Тверской области" награжден председатель Вышневолоцкого совета ветеранов Геннадий Кузин. Кадровый военный сегодня занимается вопросами увековечения памяти героев Великой Отечественной войны, патриотического воспитания, говорится в сообщении. Руденя также вручил награды жителям Верхневолжья, удостоенным званий почетных работников отраслей здравоохранения, культуры и искусства, науки и образования, социальной зашиты населения, транспорта, физкультуры, спорта и туризма Тверской области, отметили в пресс-службе.
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тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя

Руденя вручил жителям Верхневолжья госнаграды перед Днем народного единства

© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиРуденя вручил жителям Верхневолжья госнаграды перед Днем народного единства
Руденя вручил жителям Верхневолжья госнаграды перед Днем народного единства - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
Руденя вручил жителям Верхневолжья госнаграды перед Днем народного единства
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии Дня народного единства вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, а также паспорта юным гражданам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Во все исторические эпохи сплоченность, мужество и преданность Отчизне были отличительной чертой жителей большой тверской земли. Мы сохраняем православную веру, нашу государственность, национальную идентичность. Самое главное – мы большая сильная страна. И наша основная сила – единство народа", – цитирует пресс-служба слова Рудени.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Тверские власти расширили поддержку для семей участников СВО
31 октября, 18:16
Госнаграды вручены специалистам предприятий оборонно-промышленной отрасли, промышленности, сфер здравоохранения и образования.
Почетные знаки Тверской области "Слава Матери" и "Слава Отца" глава региона вручил Екатерине Горбачевой из Лихославльского округа и Владимиру Исаеву из города Твери. В их семьях воспитывается по 5 детей, добавили в пресс-службе.
Нагрудным знаком "За заслуги в развитии Тверской области" награжден председатель Вышневолоцкого совета ветеранов Геннадий Кузин. Кадровый военный сегодня занимается вопросами увековечения памяти героев Великой Отечественной войны, патриотического воспитания, говорится в сообщении.
Руденя также вручил награды жителям Верхневолжья, удостоенным званий почетных работников отраслей здравоохранения, культуры и искусства, науки и образования, социальной зашиты населения, транспорта, физкультуры, спорта и туризма Тверской области, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьИгорь Руденя
 
 
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