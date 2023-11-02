https://ria.ru/20231102/gosnagrady-1906927723.html

Руденя вручил жителям Верхневолжья госнаграды перед Днем народного единства

Руденя вручил жителям Верхневолжья госнаграды перед Днем народного единства - РИА Новости, 02.11.2023

Руденя вручил жителям Верхневолжья госнаграды перед Днем народного единства

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии Дня народного единства вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, а также... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:31

2023-11-02T13:31

2023-11-02T13:31

тверская область

тверь

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в преддверии Дня народного единства вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, а также паспорта юным гражданам, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Во все исторические эпохи сплоченность, мужество и преданность Отчизне были отличительной чертой жителей большой тверской земли. Мы сохраняем православную веру, нашу государственность, национальную идентичность. Самое главное – мы большая сильная страна. И наша основная сила – единство народа", – цитирует пресс-служба слова Рудени. Госнаграды вручены специалистам предприятий оборонно-промышленной отрасли, промышленности, сфер здравоохранения и образования. Почетные знаки Тверской области "Слава Матери" и "Слава Отца" глава региона вручил Екатерине Горбачевой из Лихославльского округа и Владимиру Исаеву из города Твери. В их семьях воспитывается по 5 детей, добавили в пресс-службе. Нагрудным знаком "За заслуги в развитии Тверской области" награжден председатель Вышневолоцкого совета ветеранов Геннадий Кузин. Кадровый военный сегодня занимается вопросами увековечения памяти героев Великой Отечественной войны, патриотического воспитания, говорится в сообщении. Руденя также вручил награды жителям Верхневолжья, удостоенным званий почетных работников отраслей здравоохранения, культуры и искусства, науки и образования, социальной зашиты населения, транспорта, физкультуры, спорта и туризма Тверской области, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231031/podderzhka-1906500419.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя