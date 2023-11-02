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В Москве ожидается образование гололедицы на дорогах в ночь на 3 ноября
В Москве ожидается образование гололедицы на дорогах в ночь на 3 ноября - РИА Новости, 02.11.2023
В Москве ожидается образование гололедицы на дорогах в ночь на 3 ноября
В ночь на пятницу ожидается переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T19:26
2023-11-02T19:26
2023-11-02T19:26
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В ночь на пятницу ожидается переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в столице в ночь на 3 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, москва, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Общество, Москва, Отопительный сезон 2023-2024 в России
В Москве ожидается образование гололедицы на дорогах в ночь на 3 ноября
Москвичей предупредили об образовании гололедицы на дорогах в ночь на 3 ноября