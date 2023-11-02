https://ria.ru/20231102/gololeditsa-1907045437.html

В Москве ожидается образование гололедицы на дорогах в ночь на 3 ноября

В Москве ожидается образование гололедицы на дорогах в ночь на 3 ноября - РИА Новости, 02.11.2023

В Москве ожидается образование гололедицы на дорогах в ночь на 3 ноября

В ночь на пятницу ожидается переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T19:26

2023-11-02T19:26

2023-11-02T19:26

общество

москва

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В ночь на пятницу ожидается переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в столице в ночь на 3 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20221020/pogoda-1825403021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, отопительный сезон 2023-2024 в россии