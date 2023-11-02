Рейтинг@Mail.ru
СМИ: число заболевших гепатитом А в Виннице выросло до 110 человек - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/gepatit-1906964875.html
СМИ: число заболевших гепатитом А в Виннице выросло до 110 человек
СМИ: число заболевших гепатитом А в Виннице выросло до 110 человек - РИА Новости, 02.11.2023
СМИ: число заболевших гепатитом А в Виннице выросло до 110 человек
Число заболевших гепатитом А в городе Винница на Правобережной Украине увеличилось до 110 человек, среди них 22 ребенка, сообщило украинское издание "Суспильне" РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:17
2023-11-02T15:17
в мире
винница
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791161266_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_5e599c174d8192d76fe79674198e3e9f.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Число заболевших гепатитом А в городе Винница на Правобережной Украине увеличилось до 110 человек, среди них 22 ребенка, сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное") в Telegram-канале со ссылкой на источник в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной администрации. Винница - областной центр в Центральной Украине, население города приближается к 370 тысячам человек. На северо-востоке регион граничит с Киевской областью. "В Виннице госпитализировали более 110 человек с подтвержденным диагнозом "гепатит A", среди них 22 ребенка", - говорится в сообщении издания. Ранее минздрав Украины сообщал, что в Винницкой области зафиксирована вспышка гепатита А, 24 октября в больницу попали 60 человек, среди них 14 детей. Позднее в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. Учебные учреждения перешли на дистанционную форму работы.
https://ria.ru/20231025/gepatit-1905215364.html
винница
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791161266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6209f7b2bece64143b7876e278b39732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, винница, украина
В мире, Винница, Украина
СМИ: число заболевших гепатитом А в Виннице выросло до 110 человек

"Суспильне": в Виннице заболели гепатитом А 110 человек, из них 22 ребенка

CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery / Винница
Винница - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery /
Винница. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Число заболевших гепатитом А в городе Винница на Правобережной Украине увеличилось до 110 человек, среди них 22 ребенка, сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное") в Telegram-канале со ссылкой на источник в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной администрации.
Винница - областной центр в Центральной Украине, население города приближается к 370 тысячам человек. На северо-востоке регион граничит с Киевской областью.
"В Виннице госпитализировали более 110 человек с подтвержденным диагнозом "гепатит A", среди них 22 ребенка", - говорится в сообщении издания.
Ранее минздрав Украины сообщал, что в Винницкой области зафиксирована вспышка гепатита А, 24 октября в больницу попали 60 человек, среди них 14 детей. Позднее в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. Учебные учреждения перешли на дистанционную форму работы.
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
На Украине завели дело после массового заражения гепатитом А
25 октября, 17:39
 
В миреВинницаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала