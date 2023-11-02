https://ria.ru/20231102/gepatit-1906964875.html

СМИ: число заболевших гепатитом А в Виннице выросло до 110 человек

СМИ: число заболевших гепатитом А в Виннице выросло до 110 человек - РИА Новости, 02.11.2023

СМИ: число заболевших гепатитом А в Виннице выросло до 110 человек

Число заболевших гепатитом А в городе Винница на Правобережной Украине увеличилось до 110 человек, среди них 22 ребенка, сообщило украинское издание "Суспильне" РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:17

2023-11-02T15:17

2023-11-02T15:17

в мире

винница

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791161266_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_5e599c174d8192d76fe79674198e3e9f.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Число заболевших гепатитом А в городе Винница на Правобережной Украине увеличилось до 110 человек, среди них 22 ребенка, сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное") в Telegram-канале со ссылкой на источник в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной администрации. Винница - областной центр в Центральной Украине, население города приближается к 370 тысячам человек. На северо-востоке регион граничит с Киевской областью. "В Виннице госпитализировали более 110 человек с подтвержденным диагнозом "гепатит A", среди них 22 ребенка", - говорится в сообщении издания. Ранее минздрав Украины сообщал, что в Винницкой области зафиксирована вспышка гепатита А, 24 октября в больницу попали 60 человек, среди них 14 детей. Позднее в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. Учебные учреждения перешли на дистанционную форму работы.

https://ria.ru/20231025/gepatit-1905215364.html

винница

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, винница, украина