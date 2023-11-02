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Глава генштаба ЦАХАЛ назвал условие для пропуска топлива для больниц в Газе - РИА Новости, 02.11.2023
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17:43 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/gaza-1907015126.html
Глава генштаба ЦАХАЛ назвал условие для пропуска топлива для больниц в Газе
Глава генштаба ЦАХАЛ назвал условие для пропуска топлива для больниц в Газе - РИА Новости, 02.11.2023
Глава генштаба ЦАХАЛ назвал условие для пропуска топлива для больниц в Газе
Израиль может пропустить топливо для нужд больниц в секторе Газа при условии, что его не получит движение ХАМАС, заявил начальник генштаба Армии обороны Израиля РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:43
2023-11-02T17:43
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Израиль может пропустить топливо для нужд больниц в секторе Газа при условии, что его не получит движение ХАМАС, заявил начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви."Мы еще не допускали поставки топлива (в сектор Газа). Мы каждый день оцениваем ситуацию в анклаве. Уже больше недели нам говорят, что топливо заканчивается, а это не так. Топливо будет под присмотром доставляться в больницы и будет сделано все, чтобы оно не достигло ХАМАС", - сказал Халеви на пресс-конференции.Израиль, который контролирует подачу в палестинский сектор Газа жизненно важных вещей, топлива, воды, прекратил их подачу перед началом военной операции после нападения бойцов движения ХАМАС на юг Израиля.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/gaza-1906847581.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Глава генштаба ЦАХАЛ назвал условие для пропуска топлива для больниц в Газе

Глава генштаба: Израиль пропустит топливо в Газу, если оно не попадет к ХАМАС

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкПострадавшие в секторе Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта
Пострадавшие в секторе Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Пострадавшие в секторе Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Израиль может пропустить топливо для нужд больниц в секторе Газа при условии, что его не получит движение ХАМАС, заявил начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.
"Мы еще не допускали поставки топлива (в сектор Газа). Мы каждый день оцениваем ситуацию в анклаве. Уже больше недели нам говорят, что топливо заканчивается, а это не так. Топливо будет под присмотром доставляться в больницы и будет сделано все, чтобы оно не достигло ХАМАС", - сказал Халеви на пресс-конференции.
Израиль, который контролирует подачу в палестинский сектор Газа жизненно важных вещей, топлива, воды, прекратил их подачу перед началом военной операции после нападения бойцов движения ХАМАС на юг Израиля.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Главный генератор больницы на севере Газы вышел из строя
Вчера, 09:06
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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