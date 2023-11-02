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В секторе Газа не работают 14 больниц, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 02.11.2023
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16:35 02.11.2023 (обновлено: 16:48 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/gaza-1906992243.html
В секторе Газа не работают 14 больниц, заявили в ВОЗ
В секторе Газа не работают 14 больниц, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 02.11.2023
В секторе Газа не работают 14 больниц, заявили в ВОЗ
В секторе Газа 14 из 36 больниц, а также два специализированных центра больше не работают из-за нехватки топлива, повреждений в результате ударов и отсутствия... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:35
2023-11-02T16:48
в мире
воз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
владимир путин
хамас
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ЖЕНЕВА, 2 ноя - РИА Новости. В секторе Газа 14 из 36 больниц, а также два специализированных центра больше не работают из-за нехватки топлива, повреждений в результате ударов и отсутствия безопасности, написал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в своем аккаунте в соцсети Х."В Газе 14 из 36 больниц и 2 специализированных центра не работают из-за нехватки топлива, а также разрушений, нападений и отсутствия безопасности. Больницы, которые остаются открытыми, перегружены на 40% большим количеством пациентов, чем они рассчитаны для лечения", - говорится в сообщении.Тедрос добавил, что ВОЗ призывает к срочному и устойчивому широкомасштабному доступу к гуманитарной помощи.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/gaza-1906968939.html
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в мире, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, владимир путин, хамас, оон, россия, восточный иерусалим
В мире, ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Россия, Восточный Иерусалим
В секторе Газа не работают 14 больниц, заявили в ВОЗ

Глава ВОЗ заявил, что в секторе Газа не работают 14 из 36 больниц

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 ноя - РИА Новости. В секторе Газа 14 из 36 больниц, а также два специализированных центра больше не работают из-за нехватки топлива, повреждений в результате ударов и отсутствия безопасности, написал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в своем аккаунте в соцсети Х.
"В Газе 14 из 36 больниц и 2 специализированных центра не работают из-за нехватки топлива, а также разрушений, нападений и отсутствия безопасности. Больницы, которые остаются открытыми, перегружены на 40% большим количеством пациентов, чем они рассчитаны для лечения", - говорится в сообщении.
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Тедрос добавил, что ВОЗ призывает к срочному и устойчивому широкомасштабному доступу к гуманитарной помощи.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреВОЗОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВладимир ПутинХАМАСООНРоссияВосточный Иерусалим
 
 
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