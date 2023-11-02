https://ria.ru/20231102/gaza-1906885560.html

Подтвержденное число заложников в секторе Газа достигло 242

Подтвержденное число заложников в секторе Газа достигло 242 - РИА Новости, 02.11.2023

Подтвержденное число заложников в секторе Газа достигло 242

Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 242, в ходе эскалации погибли 332 израильских солдата, сообщил в четверг... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:54

2023-11-02T11:54

2023-11-02T12:14

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 242, в ходе эскалации погибли 332 израильских солдата, сообщил в четверг пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.По состоянию на среду подтвержденное число пленников ХАМАС составляло 240."На данный момент мы уведомили семьи 242 похищенных и 332 погибших бойцов ЦАХАЛ. Мы привержены национальной миссии по возвращению всех похищенных домой", - заявил Хагари на брифинге.

https://ria.ru/20231102/gaza-1906873646.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году