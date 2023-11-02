https://ria.ru/20231102/gaza-1906885560.html
Подтвержденное число заложников в секторе Газа достигло 242
Подтвержденное число заложников в секторе Газа достигло 242 - РИА Новости, 02.11.2023
Подтвержденное число заложников в секторе Газа достигло 242
Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 242, в ходе эскалации погибли 332 израильских солдата, сообщил в четверг... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:54
2023-11-02T11:54
2023-11-02T12:14
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 242, в ходе эскалации погибли 332 израильских солдата, сообщил в четверг пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.По состоянию на среду подтвержденное число пленников ХАМАС составляло 240."На данный момент мы уведомили семьи 242 похищенных и 332 погибших бойцов ЦАХАЛ. Мы привержены национальной миссии по возвращению всех похищенных домой", - заявил Хагари на брифинге.
https://ria.ru/20231102/gaza-1906873646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Подтвержденное число заложников в секторе Газа достигло 242
Армия Израиля сообщила о 242 заложниках в секторе Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 242, в ходе эскалации погибли 332 израильских солдата, сообщил в четверг пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
По состоянию на среду подтвержденное число пленников ХАМАС
составляло 240.
"На данный момент мы уведомили семьи 242 похищенных и 332 погибших бойцов ЦАХАЛ. Мы привержены национальной миссии по возвращению всех похищенных домой", - заявил Хагари на брифинге.
Посол России в Израиле рассказал о работе по эвакуации граждан из Газы