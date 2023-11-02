https://ria.ru/20231102/gaza-1906873646.html

Посол России в Израиле рассказал о работе по эвакуации граждан из Газы

Посол России в Израиле рассказал о работе по эвакуации граждан из Газы - РИА Новости, 02.11.2023

Посол России в Израиле рассказал о работе по эвакуации граждан из Газы

МИД РФ прилагает все усилия для скорейшего выхода российских граждан из сектора Газа, идет активная работа, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:11

2023-11-02T11:11

2023-11-02T11:28

россия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

анатолий викторов

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МИД РФ прилагает все усилия для скорейшего выхода российских граждан из сектора Газа, идет активная работа, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24"."МИД России, ведомства российские, наши загранучреждения в Каире, Тель-Авиве, Рамалле занимаются контактами с соответствующими властями, мы все усилия прилагаем для того, чтобы обеспечить скорейший, безопасный выход всех российских граждан из сектора Газа, и уверен, что наши усилия увенчаются успехом", - сказал он, отметив, что в этом направлении "продолжается активная работа".

https://ria.ru/20231102/evakuatsiya-1906859631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, анатолий викторов