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Около 600 иностранцев покинут сектор Газа в четверг - РИА Новости, 02.11.2023
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09:57 02.11.2023 (обновлено: 10:52 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/gaza-1906856156.html
Около 600 иностранцев покинут сектор Газа в четверг
Около 600 иностранцев покинут сектор Газа в четверг - РИА Новости, 02.11.2023
Около 600 иностранцев покинут сектор Газа в четверг
Порядка 600 человек сегодня покинут сектор Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом, список граждан есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:57
2023-11-02T10:52
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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РАФАХ, 2 ноя — РИА Новости. Порядка 600 человек сегодня покинут сектор Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом, список граждан есть в распоряжении РИА Новости.Среди них нет россиян. Как сообщалось ранее, территорию анклава смогут покинуть выходцы из Японии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Чехии.Накануне посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва ждет от властей Египта сигнала, чтобы начать эвакуацию россиян из анклава. В списках диппредставительства числятся порядка 600 российских граждан и около 300 выходцев из стран СНГ.Как уточнил египетский МИД, Каир готов содействовать в эвакуации примерно семи тысяч человек из более чем 60 стран. По данным американской газеты The New York Times, через погранпункт будут проходить примерно по тысяче человек в сутки.Вчера КПП "Рафах" открыли для вывоза 81 раненого и около 500 сотрудников международных организаций. Кроме того, из Газы выпустили первую группу палестинцев с двойным гражданством.
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израиль
сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, россия, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Россия, В мире
Около 600 иностранцев покинут сектор Газа в четверг

КПП "Рафах": в списке людей, которые в четверг покинут сектор Газа, нет россиян

© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDЛюди на пункте пропуска "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Люди на пункте пропуска Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Люди на пункте пропуска "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Читать ria.ru в
РАФАХ, 2 ноя — РИА Новости. Порядка 600 человек сегодня покинут сектор Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом, список граждан есть в распоряжении РИА Новости.
Среди них нет россиян. Как сообщалось ранее, территорию анклава смогут покинуть выходцы из Японии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Чехии.
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Египет работает над эвакуацией из Газы около семи тысяч иностранцев
10:15
Накануне посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва ждет от властей Египта сигнала, чтобы начать эвакуацию россиян из анклава. В списках диппредставительства числятся порядка 600 российских граждан и около 300 выходцев из стран СНГ.
Как уточнил египетский МИД, Каир готов содействовать в эвакуации примерно семи тысяч человек из более чем 60 стран. По данным американской газеты The New York Times, через погранпункт будут проходить примерно по тысяче человек в сутки.
Вчера КПП "Рафах" открыли для вывоза 81 раненого и около 500 сотрудников международных организаций. Кроме того, из Газы выпустили первую группу палестинцев с двойным гражданством.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор ГазаРоссияВ мире
 
 
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