https://ria.ru/20231102/gaza-1906856156.html

Около 600 иностранцев покинут сектор Газа в четверг

Около 600 иностранцев покинут сектор Газа в четверг - РИА Новости, 02.11.2023

Около 600 иностранцев покинут сектор Газа в четверг

Порядка 600 человек сегодня покинут сектор Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом, список граждан есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:57

2023-11-02T09:57

2023-11-02T10:52

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906862226_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_19a29c683156affd5ebd07184776852d.jpg

РАФАХ, 2 ноя — РИА Новости. Порядка 600 человек сегодня покинут сектор Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом, список граждан есть в распоряжении РИА Новости.Среди них нет россиян. Как сообщалось ранее, территорию анклава смогут покинуть выходцы из Японии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Чехии.Накануне посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва ждет от властей Египта сигнала, чтобы начать эвакуацию россиян из анклава. В списках диппредставительства числятся порядка 600 российских граждан и около 300 выходцев из стран СНГ.Как уточнил египетский МИД, Каир готов содействовать в эвакуации примерно семи тысяч человек из более чем 60 стран. По данным американской газеты The New York Times, через погранпункт будут проходить примерно по тысяче человек в сутки.Вчера КПП "Рафах" открыли для вывоза 81 раненого и около 500 сотрудников международных организаций. Кроме того, из Газы выпустили первую группу палестинцев с двойным гражданством.

https://ria.ru/20231102/evakuatsiya-1906859631.html

израиль

сектор газа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, россия, в мире