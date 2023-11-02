https://ria.ru/20231102/gaza-1906833355.html

На Западе цинично высказались о погибших в Газе детях

На Западе цинично высказались о погибших в Газе детях - РИА Новости, 02.11.2023

На Западе цинично высказались о погибших в Газе детях

Высокая доля детей среди погибших в результате обострения конфликта в секторе Газа объясняется политикой ХАМАС по поощрению рождаемости, об этом пишет... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T03:25

2023-11-02T03:25

2023-11-02T07:00

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906464728_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_9d8d8cefa41beab01b39b524ab92d4c0.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Высокая доля детей среди погибших в результате обострения конфликта в секторе Газа объясняется политикой ХАМАС по поощрению рождаемости, об этом пишет британский журнал Economist."Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию. Около половины населения палестинских территорий моложе 20 лет, что намного выше, чем в среднем в других странах с доходом выше среднего, таких как Ирак, Намибия и Таиланд", — говорится в публикации.Как сообщает журнал со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины, чьи данные издание называет "в целом точными", с 7 по 24 октября в анклаве были убиты 2900 детей, что составляет 40% от общего числа погибших палестинцев.Издание отмечает, что такой высокий показатель детской смертности в вооруженном конфликте объясняется "демографическими особенностями" региона и политикой ХАМАС."После взятия контроля над сектором Газа в 2007 году он (ХАМАС. — Прим. ред.) стремился сохранить высокий уровень рождаемости в регионе", – говорится в материале.Новый виток противостояния в секторе Газа начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны ХАМАС. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906828011.html

https://ria.ru/20231102/konflikt-1906827617.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году