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На Западе цинично высказались о погибших в Газе детях - РИА Новости, 02.11.2023
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03:25 02.11.2023 (обновлено: 07:00 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/gaza-1906833355.html
На Западе цинично высказались о погибших в Газе детях
На Западе цинично высказались о погибших в Газе детях - РИА Новости, 02.11.2023
На Западе цинично высказались о погибших в Газе детях
Высокая доля детей среди погибших в результате обострения конфликта в секторе Газа объясняется политикой ХАМАС по поощрению рождаемости, об этом пишет... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T03:25
2023-11-02T07:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Высокая доля детей среди погибших в результате обострения конфликта в секторе Газа объясняется политикой ХАМАС по поощрению рождаемости, об этом пишет британский журнал Economist."Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию. Около половины населения палестинских территорий моложе 20 лет, что намного выше, чем в среднем в других странах с доходом выше среднего, таких как Ирак, Намибия и Таиланд", — говорится в публикации.Как сообщает журнал со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины, чьи данные издание называет "в целом точными", с 7 по 24 октября в анклаве были убиты 2900 детей, что составляет 40% от общего числа погибших палестинцев.Издание отмечает, что такой высокий показатель детской смертности в вооруженном конфликте объясняется "демографическими особенностями" региона и политикой ХАМАС."После взятия контроля над сектором Газа в 2007 году он (ХАМАС. — Прим. ред.) стремился сохранить высокий уровень рождаемости в регионе", – говорится в материале.Новый виток противостояния в секторе Газа начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны ХАМАС. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906828011.html
https://ria.ru/20231102/konflikt-1906827617.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На Западе цинично высказались о погибших в Газе детях

Economist: в секторе Газа погибло много детей из-за высокой рождаемости

© AFP 2023 / MAHMUD HAMSРодители несут тела детей, погибших при обстреле сектора Газа со стороны Израиля
Родители несут тела детей, погибших при обстреле сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Родители несут тела детей, погибших при обстреле сектора Газа со стороны Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Высокая доля детей среди погибших в результате обострения конфликта в секторе Газа объясняется политикой ХАМАС по поощрению рождаемости, об этом пишет британский журнал Economist.
"Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию. Около половины населения палестинских территорий моложе 20 лет, что намного выше, чем в среднем в других странах с доходом выше среднего, таких как Ирак, Намибия и Таиланд", — говорится в публикации.
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Как сообщает журнал со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины, чьи данные издание называет "в целом точными", с 7 по 24 октября в анклаве были убиты 2900 детей, что составляет 40% от общего числа погибших палестинцев.
Издание отмечает, что такой высокий показатель детской смертности в вооруженном конфликте объясняется "демографическими особенностями" региона и политикой ХАМАС.
«
"После взятия контроля над сектором Газа в 2007 году он (ХАМАС. — Прим. ред.) стремился сохранить высокий уровень рождаемости в регионе", – говорится в материале.
Новый виток противостояния в секторе Газа начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны ХАМАС. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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